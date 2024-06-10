https://1prime.ru/20240610/vertolet-849029245.html
"Убийцу" морских дронов показали на выставке в Москве
"Убийцу" морских дронов показали на выставке в Москве - 10.06.2024, ПРАЙМ
"Убийцу" морских дронов показали на выставке в Москве
Выставка HeliRussia-2024 проходит в Москве, среди экспонатов - модернизированный ударный вертолет Hunter, уничтожающий морские дроны. Об этом рассказал... | 10.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-10T12:14+0300
2024-06-10T12:14+0300
2024-06-10T12:15+0300
вооружения
вертолеты
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0a/849028641_0:189:1280:909_1920x0_80_0_0_5dcaa6f9d7ec2bb48f6e2211564aef3a.jpg
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Выставка HeliRussia-2024 проходит в Москве, среди экспонатов - модернизированный ударный вертолет Hunter, уничтожающий морские дроны. Об этом рассказал корреспондент агентства РИА Новости.Hunter состоит из двух беспилотных вертолетов, наземной станции управления, станции наземного обеспечения полётов и двух транспортных платформ. На вооружении находятся турель, две пусковые установки и шестнадцать противотанковых авиабомб.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКорреспондент РИА Нвоости побеседовал с главным конструктором предприятия-разработчика Hunter КБ "Беспилотные вертолеты" (Белоруссия) Владимиром Чудаковым."На выставке Helirussia мы впервые в России представляем вторую версию нашего разведывательно-ударного комплекса Hunter. Вертолет получил полностью новую механику и электронику. В том числе новый софт БПЛА заточен на поиск и уничтожение надводных морских дронов", - рассказал он.Чудаков добавил, что максимальная взлетная масса вертолета комплекса составляет 750 килограммов, а полезная нагрузка - 200 килограммов. При этом, по его словам, Hunter может летать шесть часов на крейсерском скорости дальность его полета достигает 150 километров. Международная вертолетная выставка HeliRussia представляет мировые разработки в вертолетной индустрии. В 2024 году HeliRussia проходит в "Крокус Экспо" с 10 по 12 июня.
https://1prime.ru/20240610/vertolet-849020993.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0a/849028641_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_25821b5200f1a4d20e343eb8464c93b5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вертолеты, москва
Вооружения, вертолеты, МОСКВА
"Убийцу" морских дронов показали на выставке в Москве
В Москве впервые представили модернизированный ударный вертолет Hunter
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Выставка HeliRussia-2024 проходит в Москве, среди экспонатов - модернизированный ударный вертолет Hunter, уничтожающий морские дроны. Об этом рассказал корреспондент агентства РИА Новости.
Hunter состоит из двух беспилотных вертолетов, наземной станции управления, станции наземного обеспечения полётов и двух транспортных платформ. На вооружении находятся турель, две пусковые установки и шестнадцать противотанковых авиабомб.
Корреспондент РИА Нвоости побеседовал с главным конструктором предприятия-разработчика Hunter КБ "Беспилотные вертолеты" (Белоруссия) Владимиром Чудаковым.
"На выставке Helirussia мы впервые в России представляем вторую версию нашего разведывательно-ударного комплекса Hunter. Вертолет получил полностью новую механику и электронику. В том числе новый софт БПЛА заточен на поиск и уничтожение надводных морских дронов", - рассказал он.
Чудаков добавил, что максимальная взлетная масса вертолета комплекса составляет 750 килограммов, а полезная нагрузка - 200 килограммов. При этом, по его словам, Hunter может летать шесть часов на крейсерском скорости дальность его полета достигает 150 километров.
Международная вертолетная выставка HeliRussia представляет мировые разработки в вертолетной индустрии. В 2024 году HeliRussia проходит в "Крокус Экспо" с 10 по 12 июня.
"Рособоронэкспорт" анонсировал первый показ боевого вертолета Ка-52