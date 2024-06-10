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"Убийцу" морских дронов показали на выставке в Москве

"Убийцу" морских дронов показали на выставке в Москве - 10.06.2024, ПРАЙМ

"Убийцу" морских дронов показали на выставке в Москве

Выставка HeliRussia-2024 проходит в Москве, среди экспонатов - модернизированный ударный вертолет Hunter, уничтожающий морские дроны. Об этом рассказал... | 10.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-10T12:14+0300

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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Выставка HeliRussia-2024 проходит в Москве, среди экспонатов - модернизированный ударный вертолет Hunter, уничтожающий морские дроны. Об этом рассказал корреспондент агентства РИА Новости.Hunter состоит из двух беспилотных вертолетов, наземной станции управления, станции наземного обеспечения полётов и двух транспортных платформ. На вооружении находятся турель, две пусковые установки и шестнадцать противотанковых авиабомб.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКорреспондент РИА Нвоости побеседовал с главным конструктором предприятия-разработчика Hunter КБ "Беспилотные вертолеты" (Белоруссия) Владимиром Чудаковым."На выставке Helirussia мы впервые в России представляем вторую версию нашего разведывательно-ударного комплекса Hunter. Вертолет получил полностью новую механику и электронику. В том числе новый софт БПЛА заточен на поиск и уничтожение надводных морских дронов", - рассказал он.Чудаков добавил, что максимальная взлетная масса вертолета комплекса составляет 750 килограммов, а полезная нагрузка - 200 килограммов. При этом, по его словам, Hunter может летать шесть часов на крейсерском скорости дальность его полета достигает 150 километров. Международная вертолетная выставка HeliRussia представляет мировые разработки в вертолетной индустрии. В 2024 году HeliRussia проходит в "Крокус Экспо" с 10 по 12 июня.

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вертолеты, москва