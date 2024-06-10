Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Во "Вкусно - и точка" рассказали об инвестициях сети в российскую экономику - 10.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240610/vkusno---i-tochka-849023061.html
Во "Вкусно - и точка" рассказали об инвестициях сети в российскую экономику
Во "Вкусно - и точка" рассказали об инвестициях сети в российскую экономику - 10.06.2024, ПРАЙМ
Во "Вкусно - и точка" рассказали об инвестициях сети в российскую экономику
Сеть ресторанов "Вкусно - и точка" рассчитывает на инвестиционный вычет в рамках налоговых новаций, так как активно инвестирует в российскую экономику,... | 10.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-10T10:56+0300
2024-06-10T10:56+0300
россия
"вкусно - и точка"
https://cdnn.1prime.ru/img/83918/00/839180067_0:162:3062:1884_1920x0_80_0_0_b1393c36a5fe2b252b03f73266a653dc.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - ПРАЙМ. Сеть ресторанов "Вкусно - и точка" рассчитывает на инвестиционный вычет в рамках налоговых новаций, так как активно инвестирует в российскую экономику, рассказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ генеральный директор компании Олег Пароев. Разработанный Минфином России пакет поправок в Налоговый кодекс, в частности, предполагает повышение с 2025 года налога на прибыль организаций с нынешних 20% до 25% за счет его федеральной части. Таким образом, все средства, поступившие от повышения налога, будут направляться в федеральный бюджет. Одновременно предлагается ввести федеральный инвестиционный налоговый вычет для компаний, которые направляют прибыль на обновление и развитие. "В проекте Минфина заложено, что такое изменение не затронет компании, которые активно инвестируют в российскую экономику. А "Вкусно – и точка" как раз такая компания: мы огромное количество денег каждый год инвестируем в российскую экономику. Мы постоянно открываем новые предприятия, выходим в новые города и регионы, у нас в планах по 50 открытий каждый год", - рассказал Пароев. "Мы надеемся, что если такие поправки будут приняты, и компании, которые инвестируют в российскую экономику, будут каким-то образом мотивированы с точки зрения налогового законодательства, то мы должны попасть в их число, поскольку как раз принадлежим именно к той сфере, которая активно инвестирует и развивает наш рынок", - добавил глава сети. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
https://1prime.ru/20240609/motivatsiya-849011987.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83918/00/839180067_167:0:2896:2047_1920x0_80_0_0_b08d116a96aa892ebe9e28e1e3e04834.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, "вкусно - и точка"
РОССИЯ, "Вкусно - и точка"
10:56 10.06.2024
 
Во "Вкусно - и точка" рассказали об инвестициях сети в российскую экономику

Пароев: "Вкусно - и точка" ожидает инвествычет по налогу на прибыль с 2025 года

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкРабота ресторана "Вкусно — и точка"
Работа ресторана Вкусно — и точка - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - ПРАЙМ. Сеть ресторанов "Вкусно - и точка" рассчитывает на инвестиционный вычет в рамках налоговых новаций, так как активно инвестирует в российскую экономику, рассказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ генеральный директор компании Олег Пароев.
Разработанный Минфином России пакет поправок в Налоговый кодекс, в частности, предполагает повышение с 2025 года налога на прибыль организаций с нынешних 20% до 25% за счет его федеральной части. Таким образом, все средства, поступившие от повышения налога, будут направляться в федеральный бюджет. Одновременно предлагается ввести федеральный инвестиционный налоговый вычет для компаний, которые направляют прибыль на обновление и развитие.
Старт работы кофеен во Вкусно – и точка - ПРАЙМ, 1920, 09.06.2024
Во "Вкусно — и точка" рассказали, как справляются с кадровым голодом
Вчера, 14:34
"В проекте Минфина заложено, что такое изменение не затронет компании, которые активно инвестируют в российскую экономику. А "Вкусно – и точка" как раз такая компания: мы огромное количество денег каждый год инвестируем в российскую экономику. Мы постоянно открываем новые предприятия, выходим в новые города и регионы, у нас в планах по 50 открытий каждый год", - рассказал Пароев.
"Мы надеемся, что если такие поправки будут приняты, и компании, которые инвестируют в российскую экономику, будут каким-то образом мотивированы с точки зрения налогового законодательства, то мы должны попасть в их число, поскольку как раз принадлежим именно к той сфере, которая активно инвестирует и развивает наш рынок", - добавил глава сети.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
 
РОССИЯ"Вкусно - и точка"
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала