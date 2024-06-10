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Во "Вкусно - и точка" рассказали об инвестициях сети в российскую экономику
Во "Вкусно - и точка" рассказали об инвестициях сети в российскую экономику - 10.06.2024, ПРАЙМ
Во "Вкусно - и точка" рассказали об инвестициях сети в российскую экономику
Сеть ресторанов "Вкусно - и точка" рассчитывает на инвестиционный вычет в рамках налоговых новаций, так как активно инвестирует в российскую экономику,... | 10.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-10T10:56+0300
2024-06-10T10:56+0300
2024-06-10T10:56+0300
россия
"вкусно - и точка"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - ПРАЙМ. Сеть ресторанов "Вкусно - и точка" рассчитывает на инвестиционный вычет в рамках налоговых новаций, так как активно инвестирует в российскую экономику, рассказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ генеральный директор компании Олег Пароев. Разработанный Минфином России пакет поправок в Налоговый кодекс, в частности, предполагает повышение с 2025 года налога на прибыль организаций с нынешних 20% до 25% за счет его федеральной части. Таким образом, все средства, поступившие от повышения налога, будут направляться в федеральный бюджет. Одновременно предлагается ввести федеральный инвестиционный налоговый вычет для компаний, которые направляют прибыль на обновление и развитие. "В проекте Минфина заложено, что такое изменение не затронет компании, которые активно инвестируют в российскую экономику. А "Вкусно – и точка" как раз такая компания: мы огромное количество денег каждый год инвестируем в российскую экономику. Мы постоянно открываем новые предприятия, выходим в новые города и регионы, у нас в планах по 50 открытий каждый год", - рассказал Пароев. "Мы надеемся, что если такие поправки будут приняты, и компании, которые инвестируют в российскую экономику, будут каким-то образом мотивированы с точки зрения налогового законодательства, то мы должны попасть в их число, поскольку как раз принадлежим именно к той сфере, которая активно инвестирует и развивает наш рынок", - добавил глава сети. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
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россия, "вкусно - и точка"
РОССИЯ, "Вкусно - и точка"
Во "Вкусно - и точка" рассказали об инвестициях сети в российскую экономику
Пароев: "Вкусно - и точка" ожидает инвествычет по налогу на прибыль с 2025 года
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - ПРАЙМ. Сеть ресторанов "Вкусно - и точка" рассчитывает на инвестиционный вычет в рамках налоговых новаций, так как активно инвестирует в российскую экономику, рассказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ генеральный директор компании Олег Пароев.
Разработанный Минфином России пакет поправок в Налоговый кодекс, в частности, предполагает повышение с 2025 года налога на прибыль организаций с нынешних 20% до 25% за счет его федеральной части. Таким образом, все средства, поступившие от повышения налога, будут направляться в федеральный бюджет. Одновременно предлагается ввести федеральный инвестиционный налоговый вычет для компаний, которые направляют прибыль на обновление и развитие.
Во "Вкусно — и точка" рассказали, как справляются с кадровым голодом
"В проекте Минфина заложено, что такое изменение не затронет компании, которые активно инвестируют в российскую экономику. А "Вкусно – и точка" как раз такая компания: мы огромное количество денег каждый год инвестируем в российскую экономику. Мы постоянно открываем новые предприятия, выходим в новые города и регионы, у нас в планах по 50 открытий каждый год", - рассказал Пароев.
"Мы надеемся, что если такие поправки будут приняты, и компании, которые инвестируют в российскую экономику, будут каким-то образом мотивированы с точки зрения налогового законодательства, то мы должны попасть в их число, поскольку как раз принадлежим именно к той сфере, которая активно инвестирует и развивает наш рынок", - добавил глава сети.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.