https://1prime.ru/20240610/vkusno---i-tochka-849023061.html

Во "Вкусно - и точка" рассказали об инвестициях сети в российскую экономику

Во "Вкусно - и точка" рассказали об инвестициях сети в российскую экономику - 10.06.2024, ПРАЙМ

Во "Вкусно - и точка" рассказали об инвестициях сети в российскую экономику

Сеть ресторанов "Вкусно - и точка" рассчитывает на инвестиционный вычет в рамках налоговых новаций, так как активно инвестирует в российскую экономику,... | 10.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-10T10:56+0300

2024-06-10T10:56+0300

2024-06-10T10:56+0300

россия

"вкусно - и точка"

https://cdnn.1prime.ru/img/83918/00/839180067_0:162:3062:1884_1920x0_80_0_0_b1393c36a5fe2b252b03f73266a653dc.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - ПРАЙМ. Сеть ресторанов "Вкусно - и точка" рассчитывает на инвестиционный вычет в рамках налоговых новаций, так как активно инвестирует в российскую экономику, рассказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ генеральный директор компании Олег Пароев. Разработанный Минфином России пакет поправок в Налоговый кодекс, в частности, предполагает повышение с 2025 года налога на прибыль организаций с нынешних 20% до 25% за счет его федеральной части. Таким образом, все средства, поступившие от повышения налога, будут направляться в федеральный бюджет. Одновременно предлагается ввести федеральный инвестиционный налоговый вычет для компаний, которые направляют прибыль на обновление и развитие. "В проекте Минфина заложено, что такое изменение не затронет компании, которые активно инвестируют в российскую экономику. А "Вкусно – и точка" как раз такая компания: мы огромное количество денег каждый год инвестируем в российскую экономику. Мы постоянно открываем новые предприятия, выходим в новые города и регионы, у нас в планах по 50 открытий каждый год", - рассказал Пароев. "Мы надеемся, что если такие поправки будут приняты, и компании, которые инвестируют в российскую экономику, будут каким-то образом мотивированы с точки зрения налогового законодательства, то мы должны попасть в их число, поскольку как раз принадлежим именно к той сфере, которая активно инвестирует и развивает наш рынок", - добавил глава сети. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.

https://1prime.ru/20240609/motivatsiya-849011987.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, "вкусно - и точка"