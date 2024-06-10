https://1prime.ru/20240610/volodin-849017929.html

"Это крах". Володин прокомментировал выборы в Европарламент

"Это крах". Володин прокомментировал выборы в Европарламент - 10.06.2024, ПРАЙМ

"Это крах". Володин прокомментировал выборы в Европарламент

Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц цепляются за власть из последних сил, поделился своим мнением председатель Государственной Думы | 10.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-10T07:46+0300

2024-06-10T07:46+0300

2024-06-10T07:47+0300

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европарламент

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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц цепляются за власть из последних сил, поделился своим мнением председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, комментируя предварительные результаты выборов в Европейский парламент. Ранее сообщалось, что, согласно предварительным результатам, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) Шольца заняла только третье место, получив лишь 14,4 процента голосов, а фракция Макрона "Возрождение" во Франции уступила первое место правой партии и набрала 15,4 процента голосов."Это крах политики Макрона, который он признал, распустив Национальное собрание и объявив внеочередные парламентские выборы... Для партии Шольца результаты выборов стали худшими за всю историю... Макрон и Шольц из последних сил цепляются за власть", - сообщил спикер нижней палаты в своем Telegram-канале. Депутат также добавил, что результаты выборов во Франции и Германии вполне ожидаемы. По его словам, экономика в этих странах находится в стагнации, а сами государства, вопреки своим национальным интересам, участвуют в украинском конфликте. Володин посоветовал Макрону и Шольцу уйти в отставку и "перестать издеваться над гражданами своих государств".

https://1prime.ru/20240610/evroparlament-849016345.html

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