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Байден планирует войну с Россией. Республиканцы придумали, как помешать ему - 10.06.2024, ПРАЙМ
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Байден планирует войну с Россией. Республиканцы придумали, как помешать ему
Байден планирует войну с Россией. Республиканцы придумали, как помешать ему - 10.06.2024, ПРАЙМ
Байден планирует войну с Россией. Республиканцы придумали, как помешать ему
Вашингтон готовится к эскалации конфликта на Украине, что грозит войной с Россией, передает издание Responsible Statecraft. | 10.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-10T15:45+0300
2024-06-10T16:04+0300
политика
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Вашингтон готовится к эскалации конфликта на Украине, что грозит войной с Россией, передает издание Responsible Statecraft."Политика Соединенных Штатов в отношении конфликта на Украине направлена на эскалацию, а не на ослабление напряженности, если судить по активности на Капитолийском холме", — сказано в публикации.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСогласно изданию, решение президента Джо Байдена разрешить Киеву бить по российской территории стало признаком тяжелых условий, в которых находится Украина.В ответ на эту новость конгрессмены представили две противоположные поправки к закону о оборонном бюджете США. Поправка, представленная демократом Томасом Кином, показывает поддержку США в снятии ограничений на возможность Украины наносить удары по российской территории с помощью предоставленного оружия.Тем не менее, республиканец Пол Госар предложил поправку, которая бы запретила использование оружия, предоставленного Украине, для атак на Россию.В издании заметили, что удары со стороны ВСУ мало что изменят в ситуации на поле боя, так как не решат основные проблемы Украины - нехватку живой силы и огневой мощи. Такое решение может привести к более серьезной эскалации между США и Россией, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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сша, россия, конгресс сша
Политика, США, РОССИЯ, Конгресс США
15:45 10.06.2024 (обновлено: 16:04 10.06.2024)
 
Байден планирует войну с Россией. Республиканцы придумали, как помешать ему

RS: республиканцы срывают план Байдена по Украине, чреватый войной с Россией

© AFP / Zach GibsonСША
США - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2024
© AFP / Zach Gibson
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Вашингтон готовится к эскалации конфликта на Украине, что грозит войной с Россией, передает издание Responsible Statecraft.
"Политика Соединенных Штатов в отношении конфликта на Украине направлена на эскалацию, а не на ослабление напряженности, если судить по активности на Капитолийском холме", — сказано в публикации.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Согласно изданию, решение президента Джо Байдена разрешить Киеву бить по российской территории стало признаком тяжелых условий, в которых находится Украина.
В ответ на эту новость конгрессмены представили две противоположные поправки к закону о оборонном бюджете США. Поправка, представленная демократом Томасом Кином, показывает поддержку США в снятии ограничений на возможность Украины наносить удары по российской территории с помощью предоставленного оружия.
Тем не менее, республиканец Пол Госар предложил поправку, которая бы запретила использование оружия, предоставленного Украине, для атак на Россию.
В издании заметили, что удары со стороны ВСУ мало что изменят в ситуации на поле боя, так как не решат основные проблемы Украины - нехватку живой силы и огневой мощи. Такое решение может привести к более серьезной эскалации между США и Россией, заключили в издании.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
*взрыв
"Мы не готовы". В США испугались последствий решения Байдена по России
4 июня, 20:55
 
ПолитикаСШАРОССИЯКонгресс США
 
 
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