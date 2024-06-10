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В Кремле отметили популярность правых партий на выборах в Европарламент

В Кремле отметили популярность правых партий на выборах в Европарламент - 10.06.2024, ПРАЙМ

В Кремле отметили популярность правых партий на выборах в Европарламент

Москва наблюдает, что правые партии в Европарламенте набирают популярность, а в будущем они смогут превзойти проевропейские, сообщил официальный представитель... | 10.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-10T12:33+0300

2024-06-10T12:33+0300

2024-06-10T12:53+0300

политика

россия

европарламент

дмитрий песков

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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Москва наблюдает, что правые партии в Европарламенте набирают популярность, а в будущем они смогут превзойти проевропейские, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Мы также видим и динамику на повышение популярности правых партий (в Европарлламенте - ред.). Эту динамику видно невооруженным взглядом и, безусловно, несмотря на то, что пока проевропейцы сохраняют свои лидирующие позиции, но со временем правые партии будут наступать им на пятки ", — отметил пресс-секретарь президента страны.Ко всему прочему, Москва внимательно изучит результаты прошедших выборов в Европарламент, чтобы предположить новую композицию в ЕП.По словам пресс-секретаря президента России, в Европарламенте ожидается проукраинское и проевропейское большинство.По словам Пескова, Россия не вмешивается во внутренние дела других стран. Москва решительно отвергает обвинения во вмешательство в политику других государств, распространяемые Вашингтоном и их союзниками.Он также подчеркнул, что решение президента Франции провести досрочные парламентские выборы является делом Парижа. Кроме того, подобное решение принимали и бывшие главы Французской Республики.Выборы в Европарламент проходили в течение четырех дней во всех странах ЕС, в них приняли участие около 373 миллионов избирателей. Прошедшие выборы будут определять политику Евросоюза на следующие пять лет.

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россия, европарламент, дмитрий песков