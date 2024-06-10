https://1prime.ru/20240610/vybory-849030437.html

Король Бельгии принял отставку правительства де Кроо

Король Бельгии принял отставку правительства де Кроо - 10.06.2024, ПРАЙМ

Король Бельгии принял отставку правительства де Кроо

Король Бельгии Филипп принял отставку правительства премьер-министра Александра де Кроо, сообщил телеканал RTB. | 10.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-10T12:51+0300

2024-06-10T12:51+0300

2024-06-10T12:51+0300

политика

бельгия

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/37/841263704_0:7:2201:1245_1920x0_80_0_0_45b54634f6a07f9b68d72a6c5019c2e3.jpg

БРЮССЕЛЬ, 10 июн - ПРАЙМ. Король Бельгии Филипп принял отставку правительства премьер-министра Александра де Кроо, сообщил телеканал RTB.9 июня сообщалось, что либеральна партия де Кроо Open Vld проиграла на выборах в федеральный и региональный парламенты. Отмечалось, что уверенно лидируют правые партии "Фламандский интерес" и Новый фламандский союз N-VA, получившие в парламенте 20 и 24 места."Король принял отставку правительства Александра де Кроо, начинаются консультации", - передал телеканал.

бельгия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бельгия