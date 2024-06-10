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Король Бельгии принял отставку правительства де Кроо
Король Бельгии принял отставку правительства де Кроо - 10.06.2024, ПРАЙМ
Король Бельгии принял отставку правительства де Кроо
Король Бельгии Филипп принял отставку правительства премьер-министра Александра де Кроо, сообщил телеканал RTB. | 10.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-10T12:51+0300
2024-06-10T12:51+0300
2024-06-10T12:51+0300
политика
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БРЮССЕЛЬ, 10 июн - ПРАЙМ. Король Бельгии Филипп принял отставку правительства премьер-министра Александра де Кроо, сообщил телеканал RTB.9 июня сообщалось, что либеральна партия де Кроо Open Vld проиграла на выборах в федеральный и региональный парламенты. Отмечалось, что уверенно лидируют правые партии "Фламандский интерес" и Новый фламандский союз N-VA, получившие в парламенте 20 и 24 места."Король принял отставку правительства Александра де Кроо, начинаются консультации", - передал телеканал.
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бельгия
Король Бельгии принял отставку правительства де Кроо
RTV: король Бельгии принял отставку правительства де Кроо после поражения на выборах
БРЮССЕЛЬ, 10 июн - ПРАЙМ. Король Бельгии Филипп принял отставку правительства премьер-министра Александра де Кроо, сообщил телеканал RTB.
9 июня сообщалось, что либеральна партия де Кроо Open Vld проиграла на выборах в федеральный и региональный парламенты. Отмечалось, что уверенно лидируют правые партии "Фламандский интерес" и Новый фламандский союз N-VA, получившие в парламенте 20 и 24 места.
"Король принял отставку правительства Александра де Кроо, начинаются консультации", - передал телеканал.