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В Ярославской области предотвратили атаку БПЛА на объекты инфраструктуры
В Ярославской области предотвратили атаку БПЛА на объекты инфраструктуры - 10.06.2024, ПРАЙМ
В Ярославской области предотвратили атаку БПЛА на объекты инфраструктуры
Правительство Ярославской области сообщило о предотвращении атаки украинских дронов на объекты инфраструктуры на территории региона. | 10.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-10T10:19+0300
2024-06-10T10:19+0300
2024-06-10T11:10+0300
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 июн - ПРАЙМ. Правительство Ярославской области сообщило о предотвращении атаки украинских дронов на объекты инфраструктуры на территории региона. "Подразделениями Министерства обороны, силовыми структурами региона совместно с правительством Ярославской области приняты меры по предотвращению атаки БПЛА на объекты инфраструктуры на территории региона", - сообщается в материале ведомства.Кроме того, власти рассказали, что на текущий момент предпринимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан. Также в пресс-службе правительства региона подчеркнули, что утреннее перекрытие движения дороги М8 в Ярославской области как раз было связано с атакой беспилотников.
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В Ярославской области предотвратили атаку БПЛА на объекты инфраструктуры
Власти Ярославской области заявили о предотвращении атаку БПЛА на регион
ЯРОСЛАВЛЬ, 10 июн - ПРАЙМ. Правительство Ярославской области сообщило о предотвращении атаки украинских дронов на объекты инфраструктуры на территории региона.
"Подразделениями Министерства обороны, силовыми структурами региона совместно с правительством Ярославской области приняты меры по предотвращению атаки БПЛА на объекты инфраструктуры на территории региона", - сообщается в материале ведомства.
Кроме того, власти рассказали, что на текущий момент предпринимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан.
Также в пресс-службе правительства региона подчеркнули, что утреннее перекрытие движения дороги М8 в Ярославской области как раз было связано с атакой беспилотников.