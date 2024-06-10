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В Ярославской области предотвратили атаку БПЛА на объекты инфраструктуры

В Ярославской области предотвратили атаку БПЛА на объекты инфраструктуры - 10.06.2024, ПРАЙМ

В Ярославской области предотвратили атаку БПЛА на объекты инфраструктуры

Правительство Ярославской области сообщило о предотвращении атаки украинских дронов на объекты инфраструктуры на территории региона. | 10.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-10T10:19+0300

2024-06-10T10:19+0300

2024-06-10T11:10+0300

происшествия

россия

ярославская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 июн - ПРАЙМ. Правительство Ярославской области сообщило о предотвращении атаки украинских дронов на объекты инфраструктуры на территории региона. "Подразделениями Министерства обороны, силовыми структурами региона совместно с правительством Ярославской области приняты меры по предотвращению атаки БПЛА на объекты инфраструктуры на территории региона", - сообщается в материале ведомства.Кроме того, власти рассказали, что на текущий момент предпринимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан. Также в пресс-службе правительства региона подчеркнули, что утреннее перекрытие движения дороги М8 в Ярославской области как раз было связано с атакой беспилотников.

ярославская область

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россия, ярославская область