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Дуда продлил законность пребывания на территории Польши украинских беженцев - 10.06.2024, ПРАЙМ
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Дуда продлил законность пребывания на территории Польши украинских беженцев
Дуда продлил законность пребывания на территории Польши украинских беженцев - 10.06.2024, ПРАЙМ
Дуда продлил законность пребывания на территории Польши украинских беженцев
Украинские беженцы смогут легально находиться на территории Польши до 30 сентября 2025 года. Закон о продлении пребывания подписал президент Польши Анджей Дуда. | 10.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-10T12:58+0300
2024-06-10T12:58+0300
политика
польша
закон
беженцы
украина
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ВАРШАВА, 10 июн - ПРАЙМ. Украинские беженцы смогут легально находиться на территории Польши до 30 сентября 2025 года. Закон о продлении пребывания подписал президент Польши Анджей Дуда.Согласно данным канцелярии польского президента, закон также продлевает доступ украинских беженцев к медицинским, семейным и социальным льготам на тот же срок.Чтобы иметь право на легальное пребывание, гражданам Украины необходимо иметь польский индивидуальный персональный идентификационный номер (PESEL) с пометкой "UKR".Голосование в парламенте показало поддержку законопроекта, проголосовав за него 381 депутат, при 19 против и 20 воздержавшихся. В настоящее время в Польше проживает до 1,5 миллиона украинских граждан.
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польша
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польша, закон, беженцы, украина
Политика, ПОЛЬША, закон, беженцы, УКРАИНА
12:58 10.06.2024
 
Дуда продлил законность пребывания на территории Польши украинских беженцев

Дуда подписал закон о пребывании украинских беженцев до 30 сентября 2025 года

© AFP / Bartosz Siedlik Анджей Дуда
Анджей Дуда - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2024
Анджей Дуда. Архивное фото
© AFP / Bartosz Siedlik
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ВАРШАВА, 10 июн - ПРАЙМ. Украинские беженцы смогут легально находиться на территории Польши до 30 сентября 2025 года. Закон о продлении пребывания подписал президент Польши Анджей Дуда.
Согласно данным канцелярии польского президента, закон также продлевает доступ украинских беженцев к медицинским, семейным и социальным льготам на тот же срок.
Чтобы иметь право на легальное пребывание, гражданам Украины необходимо иметь польский индивидуальный персональный идентификационный номер (PESEL) с пометкой "UKR".
Голосование в парламенте показало поддержку законопроекта, проголосовав за него 381 депутат, при 19 против и 20 воздержавшихся. В настоящее время в Польше проживает до 1,5 миллиона украинских граждан.
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