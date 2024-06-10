https://1prime.ru/20240610/zelenskiy-849042502.html

Зеленский разочарован отказом Китая от участия в "саммите мира", пишет СМИ

Зеленский разочарован отказом Китая от участия в "саммите мира", пишет СМИ - 10.06.2024, ПРАЙМ

Зеленский разочарован отказом Китая от участия в "саммите мира", пишет СМИ

Отказ Китая принимать участие в "саммите мира" в Швейцарии стал жестоким разочарованием для президента Украины Владимира Зеленского, пишет журнал Spiegel. | 10.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-10T17:27+0300

2024-06-10T17:27+0300

2024-06-10T17:27+0300

политика

украина

владимир зеленский

мирный саммит

китай

https://cdnn.1prime.ru/img/84255/42/842554206_0:0:2387:1343_1920x0_80_0_0_e136c5650969a94ba978b9cc08ee910b.jpg

МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Отказ Китая принимать участие в "саммите мира" в Швейцарии стал жестоким разочарованием для президента Украины Владимира Зеленского, пишет журнал Spiegel. "Отказ КНР — жестокое разочарование для Зеленского, а также для немецкого правительства, которое агитировало за участие Китая", — пишет издание. Журнал отмечает, что участие Китая, даже если бы на саммите был только один его полномочный представитель, придало бы конференции больше веса. Кроме того, такие важные региональные державы, как Бразилия и Саудовская Аравия, очевидно, также не желают отправлять своих глав государств или правительств, пишет издание. "Я не вижу, чтобы Глобальный Юг был в деле", — заявил журналу неназванный немецкий дипломат. "Мирный саммит" по Украине пройдет в Швейцарии, 15-16 июня. Ранее отмечалось, что Россию на саммит не пригласили. На этом фоне ряд незападных стран, в том числе Китай, отказались от участия в саммите, подчеркнув, что без Москвы достижение мира невозможно. Кроме того, президент США Джо Байден, сославшись на загруженный график, также отказался приезжать на саммит.

https://1prime.ru/20240610/shveytsariya-849032689.html

украина

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, владимир зеленский, мирный саммит, китай