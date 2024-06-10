https://1prime.ru/20240610/zelenskiy-849042502.html
Зеленский разочарован отказом Китая от участия в "саммите мира", пишет СМИ
Зеленский разочарован отказом Китая от участия в "саммите мира", пишет СМИ - 10.06.2024, ПРАЙМ
Зеленский разочарован отказом Китая от участия в "саммите мира", пишет СМИ
Отказ Китая принимать участие в "саммите мира" в Швейцарии стал жестоким разочарованием для президента Украины Владимира Зеленского, пишет журнал Spiegel. | 10.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-10T17:27+0300
2024-06-10T17:27+0300
2024-06-10T17:27+0300
политика
украина
владимир зеленский
мирный саммит
китай
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МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Отказ Китая принимать участие в "саммите мира" в Швейцарии стал жестоким разочарованием для президента Украины Владимира Зеленского, пишет журнал Spiegel. "Отказ КНР — жестокое разочарование для Зеленского, а также для немецкого правительства, которое агитировало за участие Китая", — пишет издание. Журнал отмечает, что участие Китая, даже если бы на саммите был только один его полномочный представитель, придало бы конференции больше веса. Кроме того, такие важные региональные державы, как Бразилия и Саудовская Аравия, очевидно, также не желают отправлять своих глав государств или правительств, пишет издание. "Я не вижу, чтобы Глобальный Юг был в деле", — заявил журналу неназванный немецкий дипломат. "Мирный саммит" по Украине пройдет в Швейцарии, 15-16 июня. Ранее отмечалось, что Россию на саммит не пригласили. На этом фоне ряд незападных стран, в том числе Китай, отказались от участия в саммите, подчеркнув, что без Москвы достижение мира невозможно. Кроме того, президент США Джо Байден, сославшись на загруженный график, также отказался приезжать на саммит.
https://1prime.ru/20240610/shveytsariya-849032689.html
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украина, владимир зеленский, мирный саммит, китай
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, мирный саммит, КИТАЙ
Зеленский разочарован отказом Китая от участия в "саммите мира", пишет СМИ
Spiegel: Зеленский разочарован отказом Китая от участия в "саммите мира"
МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Отказ Китая принимать участие в "саммите мира" в Швейцарии стал жестоким разочарованием для президента Украины Владимира Зеленского, пишет журнал Spiegel.
"Отказ КНР — жестокое разочарование для Зеленского, а также для немецкого правительства, которое агитировало за участие Китая", — пишет издание.
Журнал отмечает, что участие Китая, даже если бы на саммите был только один его полномочный представитель, придало бы конференции больше веса. Кроме того, такие важные региональные державы, как Бразилия и Саудовская Аравия, очевидно, также не желают отправлять своих глав государств или правительств, пишет издание.
"Я не вижу, чтобы Глобальный Юг был в деле", — заявил журналу неназванный немецкий дипломат.
"Мирный саммит" по Украине пройдет в Швейцарии, 15-16 июня. Ранее отмечалось, что Россию на саммит не пригласили. На этом фоне ряд незападных стран, в том числе Китай, отказались от участия в саммите, подчеркнув, что без Москвы достижение мира невозможно. Кроме того, президент США Джо Байден, сославшись на загруженный график, также отказался приезжать на саммит.
В конференции по Украине примут участие 90 стран и организаций