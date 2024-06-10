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В "Циане" отметили рост числа сделок с московскими новостройками

В "Циане" отметили рост числа сделок с московскими новостройками - 10.06.2024, ПРАЙМ

В "Циане" отметили рост числа сделок с московскими новостройками

Количество сделок на рынке новостроек Московского региона в мае 2024 года выросло в сравнении с маем прошлого года на 21% - до 13,7 тысячи договоров участия в... | 10.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-10T12:29+0300

2024-06-10T12:29+0300

2024-06-10T12:29+0300

недвижимость

льготная ипотека

жилье

москва

новостройки

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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Количество сделок на рынке новостроек Московского региона в мае 2024 года выросло в сравнении с маем прошлого года на 21% - до 13,7 тысячи договоров участия в долевом строительстве (ДДУ), подсчитали в "Циане". "Активность на рынке начала увеличиваться за два месяца до завершения программы льготной ипотеки - покупатели стремятся успеть в последний вагон, ведь после отмены программы ипотека на рынке новостроек будет выдаваться по рыночным ставкам, которые сейчас составляют 17-20% и являются заградительно высокими. Изменение ставки с 8% до 18% приведет к увеличению ежемесячного платежа в два раза (при прочих равных условиях)", - указывается в сообщении. В нем отмечается, что число сделок в годовом выражении на первичном рынке в старых границах Москвы выросло на 8% - до 6,2 тысячи ДДУ, в Новой Москве - на 50%, до 2,7 тысячи, в Московской области - на 27%, до 4,9 тысячи. По сравнению с апрелем количество сделок в новостройках Москвы и Подмосковья увеличилось на 10%. В старых границах столицы произошел прирост на 1%, в Новой Москве - на 14%, в Подмосковье - на 21%. "Увеличение спроса продолжится и в июне как минимум за счет большего числа рабочих дней. При этом рекордов на рынке не будет, так как высокие требования к размеру первоначального взноса отсекают многих потенциальных покупателей, а лимит в 6 миллионов рублей ограничивает выбор", - приводятся в сообщении слова эксперта "Циан. Аналитики" Елены Лапшиной.

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льготная ипотека, жилье, москва, новостройки