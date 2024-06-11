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Пассажиропоток группы Аэрофлот увеличился в январе-мае

Пассажиропоток группы Аэрофлот увеличился в январе-мае - 11.06.2024, ПРАЙМ

Пассажиропоток группы Аэрофлот увеличился в январе-мае

Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в январе-мае 2024 года вырос на 21,9%, до 20,21 миллиона человек, в мае рост перевозок составил 22,3%, говорится в пресс-релизе | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T12:33+0300

2024-06-11T12:33+0300

2024-06-11T12:33+0300

аэрофлот

группа "аэрофлот"

перевозки пассажиров

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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в январе-мае 2024 года вырос на 21,9%, до 20,21 миллиона человек, в мае рост перевозок составил 22,3%, говорится в пресс-релизе группы. "Ключевые результаты группы "Аэрофлот" в мае 2024 года… Объём перевозок увеличился на 22,3% по сравнению с маем 2023 года и составил 4,6 млн пассажиров", - говорится в сообщении. Согласно приложенной таблице, пассажиропоток группы компаний "Аэрофлот" в январе-мае вырос на 21,9%, до 20,21 миллиона человек."Авиакомпания "Аэрофлот" в мае перевезла 2,5 миллиона пассажиров, на 25,9% больше по сравнению с маем 2023 года, пассажирооборот увеличился на 30,6%", - добавляется в сообщении.Как следует из приложенной к пресс-релизу таблицы, в январе-мае перевозки пассажиров авиакомпании "Аэрофлот" увеличились на 30,1%, до 11,2 миллиона человек.

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аэрофлот, группа "аэрофлот", перевозки пассажиров