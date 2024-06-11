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Пассажиропоток группы Аэрофлот увеличился в январе-мае - 11.06.2024, ПРАЙМ
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Пассажиропоток группы Аэрофлот увеличился в январе-мае
Пассажиропоток группы Аэрофлот увеличился в январе-мае - 11.06.2024, ПРАЙМ
Пассажиропоток группы Аэрофлот увеличился в январе-мае
Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в январе-мае 2024 года вырос на 21,9%, до 20,21 миллиона человек, в мае рост перевозок составил 22,3%, говорится в пресс-релизе | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T12:33+0300
2024-06-11T12:33+0300
аэрофлот
группа "аэрофлот"
перевозки пассажиров
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в январе-мае 2024 года вырос на 21,9%, до 20,21 миллиона человек, в мае рост перевозок составил 22,3%, говорится в пресс-релизе группы. "Ключевые результаты группы "Аэрофлот" в мае 2024 года… Объём перевозок увеличился на 22,3% по сравнению с маем 2023 года и составил 4,6 млн пассажиров", - говорится в сообщении. Согласно приложенной таблице, пассажиропоток группы компаний "Аэрофлот" в январе-мае вырос на 21,9%, до 20,21 миллиона человек."Авиакомпания "Аэрофлот" в мае перевезла 2,5 миллиона пассажиров, на 25,9% больше по сравнению с маем 2023 года, пассажирооборот увеличился на 30,6%", - добавляется в сообщении.Как следует из приложенной к пресс-релизу таблицы, в январе-мае перевозки пассажиров авиакомпании "Аэрофлот" увеличились на 30,1%, до 11,2 миллиона человек.
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аэрофлот, группа "аэрофлот", перевозки пассажиров
Аэрофлот, группа "Аэрофлот", перевозки пассажиров
12:33 11.06.2024
 
Пассажиропоток группы Аэрофлот увеличился в январе-мае

Пассажиропоток группы Аэрофлот в январе-мае 2024 года вырос на 21,9 процента

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПМЭФ-2023. Работа форума
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© Фотохост-агентство РИА Новости
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в январе-мае 2024 года вырос на 21,9%, до 20,21 миллиона человек, в мае рост перевозок составил 22,3%, говорится в пресс-релизе группы.
"Ключевые результаты группы "Аэрофлот" в мае 2024 года… Объём перевозок увеличился на 22,3% по сравнению с маем 2023 года и составил 4,6 млн пассажиров", - говорится в сообщении.
Согласно приложенной таблице, пассажиропоток группы компаний "Аэрофлот" в январе-мае вырос на 21,9%, до 20,21 миллиона человек.
"Авиакомпания "Аэрофлот" в мае перевезла 2,5 миллиона пассажиров, на 25,9% больше по сравнению с маем 2023 года, пассажирооборот увеличился на 30,6%", - добавляется в сообщении.
Как следует из приложенной к пресс-релизу таблицы, в январе-мае перевозки пассажиров авиакомпании "Аэрофлот" увеличились на 30,1%, до 11,2 миллиона человек.
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Аэрофлотгруппа "Аэрофлот"перевозки пассажиров
 
 
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