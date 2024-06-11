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В МИД РФ рассказали о перспективах добычи полезных ископаемых в Афганистане
В МИД РФ рассказали о перспективах добычи полезных ископаемых в Афганистане - 11.06.2024, ПРАЙМ
В МИД РФ рассказали о перспективах добычи полезных ископаемых в Афганистане
Власти Афганистана рассчитывают на участие Российской Федерации в перспективном направлении разработки добычи полезных ископаемых на территории страны. Об этом... | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T06:48+0300
2024-06-11T06:48+0300
2024-06-11T06:50+0300
экономика
полезные ископаемые
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МОСКВА, 11 июн – ПРАЙМ. Власти Афганистана рассчитывают на участие Российской Федерации в перспективном направлении разработки добычи полезных ископаемых на территории страны. Об этом заявил в беседе с РИА Новости глава второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов. По его словам, "афганские власти рассчитывают на участие Российской Федерации в разработке добычи полезных ископаемых в Афганистане, которые имеются там в большом количестве, и это перспективное направление". Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров ранее заявил, что Россия планирует исключить движение "Талибан*" из списка террористов. МИД РФ и Минюст РФ, закончив проработку вопроса о снятии в России с талибов* статуса террористической организации, направили предложение в Кремль. Принятие решение - прерогатива президента России. *Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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полезные ископаемые
Экономика, полезные ископаемые
В МИД РФ рассказали о перспективах добычи полезных ископаемых в Афганистане
МИД РФ: Афганистан рассчитывает на участие России в добыче полезных ископаемых
МОСКВА, 11 июн – ПРАЙМ. Власти Афганистана рассчитывают на участие Российской Федерации в перспективном направлении разработки добычи полезных ископаемых на территории страны. Об этом заявил в беседе с РИА Новости глава второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.
По его словам, "афганские власти рассчитывают на участие Российской Федерации в разработке добычи полезных ископаемых в Афганистане, которые имеются там в большом количестве, и это перспективное направление".
Объем торговли РФ и Афганистана в 2023 году превысил 500 миллионов долларов
Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров ранее заявил, что Россия планирует исключить движение "Талибан*" из списка террористов. МИД РФ и Минюст РФ, закончив проработку вопроса о снятии в России с талибов* статуса террористической организации, направили предложение в Кремль. Принятие решение - прерогатива президента России.
*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность