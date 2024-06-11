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В МИД РФ рассказали о перспективах добычи полезных ископаемых в Афганистане

В МИД РФ рассказали о перспективах добычи полезных ископаемых в Афганистане - 11.06.2024, ПРАЙМ

В МИД РФ рассказали о перспективах добычи полезных ископаемых в Афганистане

Власти Афганистана рассчитывают на участие Российской Федерации в перспективном направлении разработки добычи полезных ископаемых на территории страны. Об этом... | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T06:48+0300

2024-06-11T06:48+0300

2024-06-11T06:50+0300

экономика

полезные ископаемые

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МОСКВА, 11 июн – ПРАЙМ. Власти Афганистана рассчитывают на участие Российской Федерации в перспективном направлении разработки добычи полезных ископаемых на территории страны. Об этом заявил в беседе с РИА Новости глава второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов. По его словам, "афганские власти рассчитывают на участие Российской Федерации в разработке добычи полезных ископаемых в Афганистане, которые имеются там в большом количестве, и это перспективное направление". Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров ранее заявил, что Россия планирует исключить движение "Талибан*" из списка террористов. МИД РФ и Минюст РФ, закончив проработку вопроса о снятии в России с талибов* статуса террористической организации, направили предложение в Кремль. Принятие решение - прерогатива президента России. *Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://1prime.ru/20240517/torgovlya-848282662.html

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полезные ископаемые