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ЕК подтвердила отправку Киеву 1,5 миллиарда евро доходов от активов России
ЕК подтвердила отправку Киеву 1,5 миллиарда евро доходов от активов России - 11.06.2024, ПРАЙМ
ЕК подтвердила отправку Киеву 1,5 миллиарда евро доходов от активов России
Украина получит первые 1,5 миллиарда евро из доходов от замороженных российских активов в июле текущего года, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T12:35+0300
2024-06-11T12:35+0300
2024-06-11T12:40+0300
экономика
россия
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ек
урсула фон дер ляйен
украина
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БРЮССЕЛЬ, 11 июн - ПРАЙМ. Украина получит первые 1,5 миллиарда евро из доходов от замороженных российских активов в июле текущего года, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен."Около 1,5 миллиарда евро из доходов от активов РФ будут доступны в июле, 90% из этих средств будут направлены на оборону, 10% - на восстановление. Позже на этой неделе на саммите "Большой семерки" мы обсудим, как сделать так, чтобы Украина смогла быстрее и в большем объеме воспользоваться доходами от иммобилизованных доходов от российских активов", — отметила глава ведомства.Тем не менее, окончательное решение об использовании этих доходов еще не принято. Глава Еврокомиссии также сообщила о готовности ЕС выделить до конца июня 1,9 миллиарда евро финансовой помощи Украине, которая будет использована для реформ и инвестиционных программ.Кроме того, Еврокомиссия поставит Киеву тысячу электрогенераторов и около восьми тысяч солнечных панелей для поддержки энергетической системы. Все эти меры направлены на поддержку и восстановление Украины.
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россия, замороженные российские активы, ек, урсула фон дер ляйен, украина
Экономика, РОССИЯ, замороженные российские активы, ЕК, Урсула фон дер Ляйен, УКРАИНА
ЕК подтвердила отправку Киеву 1,5 миллиарда евро доходов от активов России
Фон дер Ляйен: Киев получит 1,5 млрд евро из доходов от российских активов в июле
БРЮССЕЛЬ, 11 июн - ПРАЙМ. Украина получит первые 1,5 миллиарда евро из доходов от замороженных российских активов в июле текущего года, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
"Около 1,5 миллиарда евро из доходов от активов РФ будут доступны в июле, 90% из этих средств будут направлены на оборону, 10% - на восстановление. Позже на этой неделе на саммите "Большой семерки" мы обсудим, как сделать так, чтобы Украина смогла быстрее и в большем объеме воспользоваться доходами от иммобилизованных доходов от российских активов", — отметила глава ведомства.
Тем не менее, окончательное решение об использовании этих доходов еще не принято.
Глава Еврокомиссии также сообщила о готовности ЕС выделить до конца июня 1,9 миллиарда евро финансовой помощи Украине, которая будет использована для реформ и инвестиционных программ.
Кроме того, Еврокомиссия поставит Киеву тысячу электрогенераторов и около восьми тысяч солнечных панелей для поддержки энергетической системы. Все эти меры направлены на поддержку и восстановление Украины.
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