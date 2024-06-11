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ЕК подтвердила отправку Киеву 1,5 миллиарда евро доходов от активов России

ЕК подтвердила отправку Киеву 1,5 миллиарда евро доходов от активов России - 11.06.2024, ПРАЙМ

ЕК подтвердила отправку Киеву 1,5 миллиарда евро доходов от активов России

Украина получит первые 1,5 миллиарда евро из доходов от замороженных российских активов в июле текущего года, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T12:35+0300

2024-06-11T12:35+0300

2024-06-11T12:40+0300

экономика

россия

замороженные российские активы

ек

урсула фон дер ляйен

украина

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БРЮССЕЛЬ, 11 июн - ПРАЙМ. Украина получит первые 1,5 миллиарда евро из доходов от замороженных российских активов в июле текущего года, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен."Около 1,5 миллиарда евро из доходов от активов РФ будут доступны в июле, 90% из этих средств будут направлены на оборону, 10% - на восстановление. Позже на этой неделе на саммите "Большой семерки" мы обсудим, как сделать так, чтобы Украина смогла быстрее и в большем объеме воспользоваться доходами от иммобилизованных доходов от российских активов", — отметила глава ведомства.Тем не менее, окончательное решение об использовании этих доходов еще не принято. Глава Еврокомиссии также сообщила о готовности ЕС выделить до конца июня 1,9 миллиарда евро финансовой помощи Украине, которая будет использована для реформ и инвестиционных программ.Кроме того, Еврокомиссия поставит Киеву тысячу электрогенераторов и около восьми тысяч солнечных панелей для поддержки энергетической системы. Все эти меры направлены на поддержку и восстановление Украины.

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россия, замороженные российские активы, ек, урсула фон дер ляйен, украина