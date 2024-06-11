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ЕК подтвердила отправку Киеву 1,5 миллиарда евро доходов от активов России - 11.06.2024, ПРАЙМ
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ЕК подтвердила отправку Киеву 1,5 миллиарда евро доходов от активов России
ЕК подтвердила отправку Киеву 1,5 миллиарда евро доходов от активов России - 11.06.2024, ПРАЙМ
ЕК подтвердила отправку Киеву 1,5 миллиарда евро доходов от активов России
Украина получит первые 1,5 миллиарда евро из доходов от замороженных российских активов в июле текущего года, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T12:35+0300
2024-06-11T12:40+0300
экономика
россия
замороженные российские активы
ек
урсула фон дер ляйен
украина
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БРЮССЕЛЬ, 11 июн - ПРАЙМ. Украина получит первые 1,5 миллиарда евро из доходов от замороженных российских активов в июле текущего года, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен."Около 1,5 миллиарда евро из доходов от активов РФ будут доступны в июле, 90% из этих средств будут направлены на оборону, 10% - на восстановление. Позже на этой неделе на саммите "Большой семерки" мы обсудим, как сделать так, чтобы Украина смогла быстрее и в большем объеме воспользоваться доходами от иммобилизованных доходов от российских активов", — отметила глава ведомства.Тем не менее, окончательное решение об использовании этих доходов еще не принято. Глава Еврокомиссии также сообщила о готовности ЕС выделить до конца июня 1,9 миллиарда евро финансовой помощи Украине, которая будет использована для реформ и инвестиционных программ.Кроме того, Еврокомиссия поставит Киеву тысячу электрогенераторов и около восьми тысяч солнечных панелей для поддержки энергетической системы. Все эти меры направлены на поддержку и восстановление Украины.
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россия, замороженные российские активы, ек, урсула фон дер ляйен, украина
Экономика, РОССИЯ, замороженные российские активы, ЕК, Урсула фон дер Ляйен, УКРАИНА
12:35 11.06.2024 (обновлено: 12:40 11.06.2024)
 
ЕК подтвердила отправку Киеву 1,5 миллиарда евро доходов от активов России

Фон дер Ляйен: Киев получит 1,5 млрд евро из доходов от российских активов в июле

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкУрсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости . Стрингер
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БРЮССЕЛЬ, 11 июн - ПРАЙМ. Украина получит первые 1,5 миллиарда евро из доходов от замороженных российских активов в июле текущего года, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
"Около 1,5 миллиарда евро из доходов от активов РФ будут доступны в июле, 90% из этих средств будут направлены на оборону, 10% - на восстановление. Позже на этой неделе на саммите "Большой семерки" мы обсудим, как сделать так, чтобы Украина смогла быстрее и в большем объеме воспользоваться доходами от иммобилизованных доходов от российских активов", — отметила глава ведомства.
Тем не менее, окончательное решение об использовании этих доходов еще не принято.
Глава Еврокомиссии также сообщила о готовности ЕС выделить до конца июня 1,9 миллиарда евро финансовой помощи Украине, которая будет использована для реформ и инвестиционных программ.
Кроме того, Еврокомиссия поставит Киеву тысячу электрогенераторов и около восьми тысяч солнечных панелей для поддержки энергетической системы. Все эти меры направлены на поддержку и восстановление Украины.
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