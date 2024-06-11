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В Британии надеются на консенсус по активам России на саммите G7

В Британии надеются на консенсус по активам России на саммите G7 - 11.06.2024, ПРАЙМ

В Британии надеются на консенсус по активам России на саммите G7

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон выразил надежду, что на предстоящем саммите G7, который пройдет 13-15 июня в Италии, страны "семерки"... | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T15:19+0300

2024-06-11T15:19+0300

2024-06-11T15:47+0300

политика

саммит g7

великобритания

замороженные российские активы

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МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон выразил надежду, что на предстоящем саммите G7, который пройдет 13-15 июня в Италии, страны "семерки" смогут прийти к договоренности по поводу использования процентов от активов РФ для поддержки Киева. "Я надеюсь, что, как минимум, на G7 на этой неделе мы сможем договориться, что мы используем проценты с замороженных активов для огромного кредита для Украины, и чтобы деньги могли поступать гораздо раньше выборов в США в ноябре", - сказал он на проходящей в Берлине конференции по восстановлению Украины. Трансляция велась на сайте мероприятия. Кэмерон отметил, что Британия уже инвестировала в Украину 15 миллиардов долларов. По его словам, премьер страны Риши Сунак объявит о новом этапе помощи Киеву.

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саммит g7, великобритания, замороженные российские активы