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В Британии надеются на консенсус по активам России на саммите G7
В Британии надеются на консенсус по активам России на саммите G7 - 11.06.2024, ПРАЙМ
В Британии надеются на консенсус по активам России на саммите G7
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон выразил надежду, что на предстоящем саммите G7, который пройдет 13-15 июня в Италии, страны "семерки"... | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T15:19+0300
2024-06-11T15:19+0300
2024-06-11T15:47+0300
политика
саммит g7
великобритания
замороженные российские активы
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МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон выразил надежду, что на предстоящем саммите G7, который пройдет 13-15 июня в Италии, страны "семерки" смогут прийти к договоренности по поводу использования процентов от активов РФ для поддержки Киева. "Я надеюсь, что, как минимум, на G7 на этой неделе мы сможем договориться, что мы используем проценты с замороженных активов для огромного кредита для Украины, и чтобы деньги могли поступать гораздо раньше выборов в США в ноябре", - сказал он на проходящей в Берлине конференции по восстановлению Украины. Трансляция велась на сайте мероприятия. Кэмерон отметил, что Британия уже инвестировала в Украину 15 миллиардов долларов. По его словам, премьер страны Риши Сунак объявит о новом этапе помощи Киеву.
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саммит g7, великобритания, замороженные российские активы
Политика, саммит G7, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, замороженные российские активы
В Британии надеются на консенсус по активам России на саммите G7
Глава МИД Британии надеется на консенсус по российским активам на саммите G7
МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон выразил надежду, что на предстоящем саммите G7, который пройдет 13-15 июня в Италии, страны "семерки" смогут прийти к договоренности по поводу использования процентов от активов РФ для поддержки Киева.
"Я надеюсь, что, как минимум, на G7 на этой неделе мы сможем договориться, что мы используем проценты с замороженных активов для огромного кредита для Украины, и чтобы деньги могли поступать гораздо раньше выборов в США в ноябре", - сказал он на проходящей в Берлине конференции по восстановлению Украины. Трансляция велась на сайте мероприятия.
Кэмерон отметил, что Британия уже инвестировала в Украину 15 миллиардов долларов. По его словам, премьер страны Риши Сунак объявит о новом этапе помощи Киеву.
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