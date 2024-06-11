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Нелегальные онлайн-продажи алкоголя в России ставят новые рекорды - 11.06.2024, ПРАЙМ
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Нелегальные онлайн-продажи алкоголя в России ставят новые рекорды
Нелегальные онлайн-продажи алкоголя в России ставят новые рекорды - 11.06.2024, ПРАЙМ
Нелегальные онлайн-продажи алкоголя в России ставят новые рекорды
Нелегальный рынок по продаже алкоголя в интернете вырос в России за год почти на 60% и составил в 2023 году уже 80 миллиардов рублей, заявил президент... | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T06:20+0300
2024-06-11T06:21+0300
акит
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Нелегальный рынок по продаже алкоголя в интернете вырос в России за год почти на 60% и составил в 2023 году уже 80 миллиардов рублей, заявил президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ. "Продажа алкоголя в интернете сейчас фактически есть в стране и в достаточно больших объемах - просто это делается "в черную". По нашим данным, только в 2022 году такой рынок составлял 50 миллиардов рублей, а в 2023 году - он дорос примерно до 80 миллиардов, и сервисы продолжают развиваться", - отметил он. В свою очередь, по оценкам НИФИ Минфина, с 2023 по 2027 год сумма выпадающих доходов бюджета из-за нелегальной торговли алкоголем составит 253 миллиарда рублей, добавил он. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума. Полный текст интервью читайте на www.ria.ru в 10.00 мск.
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акит, онлайн, алкоголь
АКИТ, онлайн, алкоголь
06:20 11.06.2024 (обновлено: 06:21 11.06.2024)
 
Нелегальные онлайн-продажи алкоголя в России ставят новые рекорды

АКИТ: нелегальный онлайн-рынок алкоголя в России достиг 80 млрд рублей

© РИА Новости . Александр Поготов | Перейти в медиабанкАлкоголь
Алкоголь - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости . Александр Поготов
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Нелегальный рынок по продаже алкоголя в интернете вырос в России за год почти на 60% и составил в 2023 году уже 80 миллиардов рублей, заявил президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ.
"Продажа алкоголя в интернете сейчас фактически есть в стране и в достаточно больших объемах - просто это делается "в черную". По нашим данным, только в 2022 году такой рынок составлял 50 миллиардов рублей, а в 2023 году - он дорос примерно до 80 миллиардов, и сервисы продолжают развиваться", - отметил он.
В свою очередь, по оценкам НИФИ Минфина, с 2023 по 2027 год сумма выпадающих доходов бюджета из-за нелегальной торговли алкоголем составит 253 миллиарда рублей, добавил он.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
Бокалы с портвейном - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
Мурашко рассказал об уровне потребления алкоголя в России
6 июня, 06:01
Полный текст интервью читайте на www.ria.ru в 10.00 мск.
 
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