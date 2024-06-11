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Маск: Apple оказалась недостаточно умной
Маск: Apple оказалась недостаточно умной - 11.06.2024, ПРАЙМ
Маск: Apple оказалась недостаточно умной
Американская корпорация Apple оказалась недостаточно умной для того, чтобы разработать собственную технологию искусственного интеллекта (ИИ) и гарантировать... | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T05:22+0300
2024-06-11T05:22+0300
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ВАШИНГТОН, 11 июн - ПРАЙМ. Американская корпорация Apple оказалась недостаточно умной для того, чтобы разработать собственную технологию искусственного интеллекта (ИИ) и гарантировать защиту безопасности пользовательских данных, передаваемых компании OpenAI, в партнерстве с которой был разработан новый ИИ Apple Intelligence, заявил американский предприниматель и миллиардер Илон Маск. "Совершенным абсурдом является то, что Apple оказывается недостаточно умной для создания собственного ИИ, но каким-то образом способна гарантировать, что OpenAI защитит вашу безопасность и конфиденциальность!" - написал он в социальной сети Х. По мнению Маска, Apple понятия не имеет, что на самом деле происходит с данными пользователей после того, как они передаются OpenAI. Миллиардер также объяснил готовность запретить использование всех устройств Apple в своих компаниях тем, что внедрение в них ИИ является "недопустимым нарушением безопасности". Ранее в понедельник OpenAI и Apple объявили о партнерстве для интеграции ChatGPT в приложения Apple. Так, Apple интегрирует технологии искусственного интеллекта ChatGPT в свои операционные системы iOS, iPadOS и macOS. Технология ИИ для iPhone, iPad и Mac объединяет возможности генеративных моделей с "персональным контекстом". Согласно релизу, Apple Intelligence позволит сокращать, исправлять и проверять различные тексты. Кроме того, новый ИИ сможет создавать текстовую расшифровку телефонных звонков. С помощью инструмента Image Playground пользователи смогут генерировать изображения. Также в iOS 18, iPadOS 18 и macOS Sequoia будет интегрирован доступ к ChatGPT. OpenAI известна созданием чат-бота ChatGPT, который набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
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илон маск, apple, ии
Экономика, Илон Маск, Apple, ИИ
Маск: Apple оказалась недостаточно умной
Маск: Apple недостаточно умная, чтобы создать свой ИИ и защитить пользователей
ВАШИНГТОН, 11 июн - ПРАЙМ. Американская корпорация Apple оказалась недостаточно умной для того, чтобы разработать собственную технологию искусственного интеллекта (ИИ) и гарантировать защиту безопасности пользовательских данных, передаваемых компании OpenAI, в партнерстве с которой был разработан новый ИИ Apple Intelligence, заявил американский предприниматель и миллиардер Илон Маск.
"Совершенным абсурдом является то, что Apple оказывается недостаточно умной для создания собственного ИИ, но каким-то образом способна гарантировать, что OpenAI защитит вашу безопасность и конфиденциальность!" - написал он в социальной сети Х.
По мнению Маска, Apple понятия не имеет, что на самом деле происходит с данными пользователей после того, как они передаются OpenAI.
Миллиардер также объяснил готовность запретить использование всех устройств Apple в своих компаниях тем, что внедрение в них ИИ является "недопустимым нарушением безопасности".
Маск пригрозил запретить все устройства Apple в своих компаниях
Ранее в понедельник OpenAI и Apple объявили о партнерстве для интеграции ChatGPT в приложения Apple. Так, Apple интегрирует технологии искусственного интеллекта ChatGPT в свои операционные системы iOS, iPadOS и macOS. Технология ИИ для iPhone, iPad и Mac объединяет возможности генеративных моделей с "персональным контекстом". Согласно релизу, Apple Intelligence позволит сокращать, исправлять и проверять различные тексты. Кроме того, новый ИИ сможет создавать текстовую расшифровку телефонных звонков. С помощью инструмента Image Playground пользователи смогут генерировать изображения. Также в iOS 18, iPadOS 18 и macOS Sequoia будет интегрирован доступ к ChatGPT.
OpenAI известна созданием чат-бота ChatGPT, который набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.