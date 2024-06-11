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ЕС и G7 изучают возможность потратить российские активы на оборону
ЕС и G7 изучают возможность потратить российские активы на оборону - 11.06.2024, ПРАЙМ
ЕС и G7 изучают возможность потратить российские активы на оборону
Глава евродипломатии Жозеп Боррель в ходе выступления на ежегодной аналитической конференции, организованной Институтом ЕС по изучению вопросов безопасности,... | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T16:13+0300
2024-06-11T16:13+0300
2024-06-11T16:13+0300
экономика
замороженные российские активы
жозеп боррель
ес
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БРЮССЕЛЬ, 11 июн – ПРАЙМ. Глава евродипломатии Жозеп Боррель в ходе выступления на ежегодной аналитической конференции, организованной Институтом ЕС по изучению вопросов безопасности, сообщил, что в Евросоюзе и на уровне G7 рассматривают возможность расходования не только доходов, но самих замороженных российских активов на оборонные цели. Боррель отметил, что есть способ добыть средства на развитие обороны ЕС и помощь Украине путем использования доходов от российских активов. "Идет обсуждение, чтобы вместо использования каждый год доходов от этих активов, мы могли бы использовать сами эти активы, чтобы иметь большую сумму через финансовый механизм, и иметь сегодня доходы завтрашнего дня. Это также будет обсуждаться на саммите "Большой семерки", и это, конечно, будет одним из самых крупных решений, которые ЕС и его партнеры должны будут принять", — сказал он.
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замороженные российские активы, жозеп боррель, ес
Экономика, замороженные российские активы, Жозеп Боррель, ЕС
ЕС и G7 изучают возможность потратить российские активы на оборону
Боррель: ЕС и G7 изучают возможность потратить активы России на оборонные цели
БРЮССЕЛЬ, 11 июн – ПРАЙМ. Глава евродипломатии Жозеп Боррель в ходе выступления на ежегодной аналитической конференции, организованной Институтом ЕС по изучению вопросов безопасности, сообщил, что в Евросоюзе и на уровне G7 рассматривают возможность расходования не только доходов, но самих замороженных российских активов на оборонные цели.
Боррель отметил, что есть способ добыть средства на развитие обороны ЕС и помощь Украине путем использования доходов от российских активов.
"Идет обсуждение, чтобы вместо использования каждый год доходов от этих активов, мы могли бы использовать сами эти активы, чтобы иметь большую сумму через финансовый механизм, и иметь сегодня доходы завтрашнего дня. Это также будет обсуждаться на саммите "Большой семерки", и это, конечно, будет одним из самых крупных решений, которые ЕС и его партнеры должны будут принять", — сказал он.
В Британии надеются на консенсус по активам России на саммите G7