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ЕС и G7 изучают возможность потратить российские активы на оборону

ЕС и G7 изучают возможность потратить российские активы на оборону - 11.06.2024, ПРАЙМ

ЕС и G7 изучают возможность потратить российские активы на оборону

Глава евродипломатии Жозеп Боррель в ходе выступления на ежегодной аналитической конференции, организованной Институтом ЕС по изучению вопросов безопасности,... | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T16:13+0300

2024-06-11T16:13+0300

2024-06-11T16:13+0300

экономика

замороженные российские активы

жозеп боррель

ес

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БРЮССЕЛЬ, 11 июн – ПРАЙМ. Глава евродипломатии Жозеп Боррель в ходе выступления на ежегодной аналитической конференции, организованной Институтом ЕС по изучению вопросов безопасности, сообщил, что в Евросоюзе и на уровне G7 рассматривают возможность расходования не только доходов, но самих замороженных российских активов на оборонные цели. Боррель отметил, что есть способ добыть средства на развитие обороны ЕС и помощь Украине путем использования доходов от российских активов. "Идет обсуждение, чтобы вместо использования каждый год доходов от этих активов, мы могли бы использовать сами эти активы, чтобы иметь большую сумму через финансовый механизм, и иметь сегодня доходы завтрашнего дня. Это также будет обсуждаться на саммите "Большой семерки", и это, конечно, будет одним из самых крупных решений, которые ЕС и его партнеры должны будут принять", — сказал он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

замороженные российские активы, жозеп боррель, ес