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Системно значимые банки существенно нарастили долю покупок на аукционах ОФЗ

Системно значимые банки существенно нарастили долю покупок на аукционах ОФЗ - 11.06.2024, ПРАЙМ

Системно значимые банки существенно нарастили долю покупок на аукционах ОФЗ

Системно значимые кредитные организации (СЗКО) в мае существенно увеличили свою долю покупок на аукционах Минфина России по размещению облигаций федерального... | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T17:57+0300

2024-06-11T17:57+0300

2024-06-11T17:58+0300

экономика

банки

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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Системно значимые кредитные организации (СЗКО) в мае существенно увеличили свою долю покупок на аукционах Минфина России по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ), говорится в обзоре рисков финансовых рынков, подготовленном ЦБ РФ. "В мае СЗКО существенно увеличили свою долю покупок на первичном рынке государственного долга, на них пришлось 68,2% от всех размещений (в апреле – 56,4%), в основном за счет снижения доли прочих банков – с 15 до 5,2%. С учетом продаж ОФЗ на вторичных биржевых торгах, нетто-продажи ОФЗ со стороны СЗКО составили 8,8 миллиарда рублей", - говорится в обзоре. В основном системно значимые банки приобретали ОФЗ с постоянным купонным доходом: купили на первичном рынке на 60,2 миллиарда рублей, продали на вторичном рынке на 32,8 миллиарда рублей. ОФЗ с переменным купоном на вторичных биржевых торгах системно значимые банки продали на 36,6 миллиарда рублей. При этом ОФЗ-ПК продавал ограниченный круг участников рынка – они сокращали свои позиции в операциях репо, которыми изначально финансировалась покупка государственного долга. Объем размещения ОФЗ на аукционе в мае снизился до 103,9 миллиарда рублей по номиналу (в апреле – 319,8 миллиарда рублей) и составил 10,4% от плана на второй квартал 2024 года (с учетом размещений ОФЗ в апреле – 42,4% от квартального плана). В мае Минфин России провел два аукциона и разместил только ОФЗ с постоянным купонным доходом. Размещались преимущественно ОФЗ со сроком до погашения пять лет (на 71,8 миллиарда рублей), облигации на более длинный срок были размещены на 32,1 миллиарда рублей. Доходности предлагавшихся на аукционах долгосрочных ценных бумаг в мае продолжили расти. В целом прирост доходности по 10-летней ОФЗ (с постоянным купонным доходом серии 26244) в мае составил 149 базисных пунктов (с учетом вторичных торгов). При этом фактическая средневзвешенная доходность новой долгосрочной бумаги (с постоянным купонным доходом серии 26246, срочность – 12 лет) на последнем аукционе в мае составила 14,3%. На вторичном биржевом рынке крупнейшие покупки ОФЗ продолжали совершать некредитные финансовые организации (НФО) за счет собственных средств и розничные инвесторы – 21,3 и 18,3 миллиарда рублей соответственно. Покупали государственные ценные бумаги также НФО в рамках доверительного управления и прочие банки – на 17,8 и 12,7 миллиарда рублей соответственно. Основные продажи третий месяц подряд совершали системно значимые банки, в мае они реализовали ОФЗ на 69 миллиардов рублей. Среднедневной объем торгов ОФЗ на вторичном рынке в мае вырос до 21 миллиарда рублей (в апреле – 19 миллиардов рублей).

https://1prime.ru/20240607/minfin-848986732.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки