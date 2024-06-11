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Француз умер от обезвоживания при попытке пробраться на Байконур
Француз умер от обезвоживания при попытке пробраться на Байконур - 11.06.2024, ПРАЙМ
Француз умер от обезвоживания при попытке пробраться на Байконур
Двое граждан Франции пытались нелегально попасть на территорию космодрома Байконур в Казахстане. Один из них скончался от обезвоживания, сообщает РИА Новости. | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T11:05+0300
2024-06-11T11:05+0300
2024-06-11T11:05+0300
байконур
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Двое граждан Франции пытались нелегально попасть на территорию космодрома Байконур в Казахстане. Один из них скончался от обезвоживания, сообщает РИА Новости. Иностранцы вышли на трассе и направились к высоким зданиям в степи. По дороге одному стало плохо, второй не смог самостоятельно оказать помощь и вернулся к дороге. В это время первый скончался. На Байконуре действует особый пропускной режим, но среди любителей экстрима популярны неформальные способы добраться. Комплекс расположен на территории Казахстана в пустынной местности центральной части Кзыл-Ординской области недалеко от железнодорожной станции Тюра-Там. В настоящее время арендуется правительством России. Его площадь - около 5500 кв. километров. Средняя июньская температура днем — 33 градуса жары.
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байконур, франция, происшествие
Байконур, ФРАНЦИЯ, происшествие
Француз умер от обезвоживания при попытке пробраться на Байконур
РИА Новости: двое французов пытались попасть на космодром Байконур в Казахстане
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Двое граждан Франции пытались нелегально попасть на территорию космодрома Байконур в Казахстане. Один из них скончался от обезвоживания, сообщает РИА Новости.
Иностранцы вышли на трассе и направились к высоким зданиям в степи. По дороге одному стало плохо, второй не смог самостоятельно оказать помощь и вернулся к дороге. В это время первый скончался.
На Байконуре действует особый пропускной режим, но среди любителей экстрима популярны неформальные способы добраться. Комплекс расположен на территории Казахстана в пустынной местности центральной части Кзыл-Ординской области недалеко от железнодорожной станции Тюра-Там. В настоящее время арендуется правительством России. Его площадь - около 5500 кв. километров. Средняя июньская температура днем — 33 градуса жары.