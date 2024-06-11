Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Француз умер от обезвоживания при попытке пробраться на Байконур - 11.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240611/baykonur--849058319.html
Француз умер от обезвоживания при попытке пробраться на Байконур
Француз умер от обезвоживания при попытке пробраться на Байконур - 11.06.2024, ПРАЙМ
Француз умер от обезвоживания при попытке пробраться на Байконур
Двое граждан Франции пытались нелегально попасть на территорию космодрома Байконур в Казахстане. Один из них скончался от обезвоживания, сообщает РИА Новости. | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T11:05+0300
2024-06-11T11:05+0300
байконур
франция
происшествие
https://cdnn.1prime.ru/img/75924/45/759244550_0:405:2835:2000_1920x0_80_0_0_696b7fcd41d8d39529e530b58758992e.jpg
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Двое граждан Франции пытались нелегально попасть на территорию космодрома Байконур в Казахстане. Один из них скончался от обезвоживания, сообщает РИА Новости. Иностранцы вышли на трассе и направились к высоким зданиям в степи. По дороге одному стало плохо, второй не смог самостоятельно оказать помощь и вернулся к дороге. В это время первый скончался. На Байконуре действует особый пропускной режим, но среди любителей экстрима популярны неформальные способы добраться. Комплекс расположен на территории Казахстана в пустынной местности центральной части Кзыл-Ординской области недалеко от железнодорожной станции Тюра-Там. В настоящее время арендуется правительством России. Его площадь - около 5500 кв. километров. Средняя июньская температура днем — 33 градуса жары.
байконур
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/75924/45/759244550_168:0:2835:2000_1920x0_80_0_0_724fcda859fa19a146a07c5a7b188e83.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
байконур, франция, происшествие
Байконур, ФРАНЦИЯ, происшествие
11:05 11.06.2024
 
Француз умер от обезвоживания при попытке пробраться на Байконур

РИА Новости: двое французов пытались попасть на космодром Байконур в Казахстане

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВывоз ракеты "Союз-ФГ" с кораблем "Союз-ТМА-07М" на старт
Вывоз ракеты Союз-ФГ с кораблем Союз-ТМА-07М на старт - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Двое граждан Франции пытались нелегально попасть на территорию космодрома Байконур в Казахстане. Один из них скончался от обезвоживания, сообщает РИА Новости.
Иностранцы вышли на трассе и направились к высоким зданиям в степи. По дороге одному стало плохо, второй не смог самостоятельно оказать помощь и вернулся к дороге. В это время первый скончался.
На Байконуре действует особый пропускной режим, но среди любителей экстрима популярны неформальные способы добраться. Комплекс расположен на территории Казахстана в пустынной местности центральной части Кзыл-Ординской области недалеко от железнодорожной станции Тюра-Там. В настоящее время арендуется правительством России. Его площадь - около 5500 кв. километров. Средняя июньская температура днем — 33 градуса жары.
 
БайконурФРАНЦИЯпроисшествие
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала