https://1prime.ru/20240611/belousov-849089021.html

Путин включил Белоусова в число постоянных членов Совбеза России

Путин включил Белоусова в число постоянных членов Совбеза России - 11.06.2024, ПРАЙМ

Путин включил Белоусова в число постоянных членов Совбеза России

Президент Владимир Путин включил министра обороны Андрея Белоусова в состав Совета безопасности России, следует из указа на портале официального опубликования... | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T23:40+0300

2024-06-11T23:40+0300

2024-06-11T23:43+0300

кабмин

андрей белоусов

совбез рф

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МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Президент Владимир Путин включил министра обороны Андрея Белоусова в состав Совета безопасности России, следует из указа на портале официального опубликования правовых актов."Включить в состав в качестве постоянного члена Совета безопасности Белоусова А.Р. — министра обороны", — говорится в документе.В состав Военно-промышленной комиссии России Путин также включил министра промышленности и торговли Антона Алиханова и помощника президента Алексея Дюмина.Андрей Белоусов с 21 января 2020 года по 7 мая 2024 года занимал пост первого заместителя правительства РФ, с 7 мая — исполняющий обязанности.Белоусов ранее занимал посты министра экономического развития и помощника президента по экономическим вопросам. До госслужбы он долгое время занимался научной работой. В конце девяностых консультировал премьеров Евгения Примакова и Сергея Степашина. Затем шесть лет возглавлял возглавлял Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.11 мая президент России Владимир Путин утвердил структуру нового правительства: оно будет состоять из 21 министерства, премьер-министра и десяти его заместителей.В тот же день премьер-министр Михаил Мишустин, переназначенный на должность 10 мая, представил Госдуме список кандидатов в новый кабмин. 12 мая первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков сообщил, что все комитеты поддержали предложенные кандидатуры.

https://1prime.ru/20240611/tovarooborot-849086730.html

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андрей белоусов, совбез рф