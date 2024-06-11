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Госдума отклонила проект об ограничении роста стоимости на бензин
Госдума отклонила проект об ограничении роста стоимости на бензин - 11.06.2024, ПРАЙМ
Госдума отклонила проект об ограничении роста стоимости на бензин
Госдума отклонила в первом чтении законопроект об ограничении ежегодного роста розничных цен на бензин и другое виды топлива в России уровнем инфляции. | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T18:25+0300
2024-06-11T18:25+0300
2024-06-11T18:25+0300
экономика
цены на бензин
ограничение
инфляция в россии
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МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Госдума отклонила в первом чтении законопроект об ограничении ежегодного роста розничных цен на бензин и другое виды топлива в России уровнем инфляции. Документ был внесен еще в марте 2021 года группой депутатов из фракции "Справедливая Россия". Он был разработан в целях стабилизации стоимости топлива на внутреннем рынке и предупреждения нерыночного ценообразования под влиянием возможного сговора нескольких крупных игроков. Законопроект устанавливал, что "рост розничных цен на автомобильный бензин, дизельное топливо, прямогонный бензин, бензол, параксилол, ортоксилол, авиационный керосин, средние дистилляты ежегодно не может превышать прогнозируемый уровень инфляции, установленный федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период". Согласно пояснительной записке, законопроект "развивает положения законодательства, предусматривающие государственное регулирование цен в отношении отдельных видов товаров, устанавливая разумное ограничение в отношении наиболее социально значимых видов товаров – подакцизных видов топлива". Однако против его принятия выступили правительство РФ и профильный комитет Госдумы по промышленности и торговле. Кабмин обращал внимание, что положения законопроекта противоречат договору о Евразийском экономическом союзе. Статья 79 этого договора гласит, что одним из основных принципов долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества стран ЕАЭС является обеспечение рыночного ценообразования на энергоресурсы. А профильный комитет Госдумы считает, что декларативность предлагаемой нормы не позволяет выработать порядок реализации законопроекта и осуществить его мониторинг и государственный контроль. Кроме того, в условиях рыночной экономики введение административного регулирования цен только на одном конечном этапе оборота отдельных видов топлива комитету "представляется недостаточно обоснованным и не всегда экономически оправданным".
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цены на бензин, ограничение, инфляция в россии
Экономика, цены на бензин, ограничение, инфляция в России
Госдума отклонила проект об ограничении роста стоимости на бензин
Госдума отклонила проект об ограничении роста цен на бензин уровнем инфляции
МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Госдума отклонила в первом чтении законопроект об ограничении ежегодного роста розничных цен на бензин и другое виды топлива в России уровнем инфляции.
Документ был внесен еще в марте 2021 года группой депутатов из фракции "Справедливая Россия". Он был разработан в целях стабилизации стоимости топлива на внутреннем рынке и предупреждения нерыночного ценообразования под влиянием возможного сговора нескольких крупных игроков.
Законопроект устанавливал, что "рост розничных цен на автомобильный бензин, дизельное топливо, прямогонный бензин, бензол, параксилол, ортоксилол, авиационный керосин, средние дистилляты ежегодно не может превышать прогнозируемый уровень инфляции, установленный федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период".
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Согласно пояснительной записке, законопроект "развивает положения законодательства, предусматривающие государственное регулирование цен в отношении отдельных видов товаров, устанавливая разумное ограничение в отношении наиболее социально значимых видов товаров – подакцизных видов топлива".
Однако против его принятия выступили правительство РФ и профильный комитет Госдумы по промышленности и торговле. Кабмин обращал внимание, что положения законопроекта противоречат договору о Евразийском экономическом союзе. Статья 79 этого договора гласит, что одним из основных принципов долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества стран ЕАЭС является обеспечение рыночного ценообразования на энергоресурсы.
А профильный комитет Госдумы считает, что декларативность предлагаемой нормы не позволяет выработать порядок реализации законопроекта и осуществить его мониторинг и государственный контроль. Кроме того, в условиях рыночной экономики введение административного регулирования цен только на одном конечном этапе оборота отдельных видов топлива комитету "представляется недостаточно обоснованным и не всегда экономически оправданным".