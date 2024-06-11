https://1prime.ru/20240611/benzin-849083605.html

Госдума отклонила проект об ограничении роста стоимости на бензин

Госдума отклонила проект об ограничении роста стоимости на бензин - 11.06.2024, ПРАЙМ

Госдума отклонила проект об ограничении роста стоимости на бензин

Госдума отклонила в первом чтении законопроект об ограничении ежегодного роста розничных цен на бензин и другое виды топлива в России уровнем инфляции. | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T18:25+0300

2024-06-11T18:25+0300

2024-06-11T18:25+0300

экономика

цены на бензин

ограничение

инфляция в россии

https://cdnn.1prime.ru/img/84220/69/842206947_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_56705c51f5e73af3dbba0beb32cb18c8.jpg

МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Госдума отклонила в первом чтении законопроект об ограничении ежегодного роста розничных цен на бензин и другое виды топлива в России уровнем инфляции. Документ был внесен еще в марте 2021 года группой депутатов из фракции "Справедливая Россия". Он был разработан в целях стабилизации стоимости топлива на внутреннем рынке и предупреждения нерыночного ценообразования под влиянием возможного сговора нескольких крупных игроков. Законопроект устанавливал, что "рост розничных цен на автомобильный бензин, дизельное топливо, прямогонный бензин, бензол, параксилол, ортоксилол, авиационный керосин, средние дистилляты ежегодно не может превышать прогнозируемый уровень инфляции, установленный федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период". Согласно пояснительной записке, законопроект "развивает положения законодательства, предусматривающие государственное регулирование цен в отношении отдельных видов товаров, устанавливая разумное ограничение в отношении наиболее социально значимых видов товаров – подакцизных видов топлива". Однако против его принятия выступили правительство РФ и профильный комитет Госдумы по промышленности и торговле. Кабмин обращал внимание, что положения законопроекта противоречат договору о Евразийском экономическом союзе. Статья 79 этого договора гласит, что одним из основных принципов долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества стран ЕАЭС является обеспечение рыночного ценообразования на энергоресурсы. А профильный комитет Госдумы считает, что декларативность предлагаемой нормы не позволяет выработать порядок реализации законопроекта и осуществить его мониторинг и государственный контроль. Кроме того, в условиях рыночной экономики введение административного регулирования цен только на одном конечном этапе оборота отдельных видов топлива комитету "представляется недостаточно обоснованным и не всегда экономически оправданным".

https://1prime.ru/20240607/benzina-848964125.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

цены на бензин, ограничение, инфляция в россии