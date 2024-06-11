Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Госдума отклонила проект об ограничении роста стоимости на бензин - 11.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240611/benzin-849083605.html
Госдума отклонила проект об ограничении роста стоимости на бензин
Госдума отклонила проект об ограничении роста стоимости на бензин - 11.06.2024, ПРАЙМ
Госдума отклонила проект об ограничении роста стоимости на бензин
Госдума отклонила в первом чтении законопроект об ограничении ежегодного роста розничных цен на бензин и другое виды топлива в России уровнем инфляции. | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T18:25+0300
2024-06-11T18:25+0300
экономика
цены на бензин
ограничение
инфляция в россии
https://cdnn.1prime.ru/img/84220/69/842206947_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_56705c51f5e73af3dbba0beb32cb18c8.jpg
МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Госдума отклонила в первом чтении законопроект об ограничении ежегодного роста розничных цен на бензин и другое виды топлива в России уровнем инфляции. Документ был внесен еще в марте 2021 года группой депутатов из фракции "Справедливая Россия". Он был разработан в целях стабилизации стоимости топлива на внутреннем рынке и предупреждения нерыночного ценообразования под влиянием возможного сговора нескольких крупных игроков. Законопроект устанавливал, что "рост розничных цен на автомобильный бензин, дизельное топливо, прямогонный бензин, бензол, параксилол, ортоксилол, авиационный керосин, средние дистилляты ежегодно не может превышать прогнозируемый уровень инфляции, установленный федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период". Согласно пояснительной записке, законопроект "развивает положения законодательства, предусматривающие государственное регулирование цен в отношении отдельных видов товаров, устанавливая разумное ограничение в отношении наиболее социально значимых видов товаров – подакцизных видов топлива". Однако против его принятия выступили правительство РФ и профильный комитет Госдумы по промышленности и торговле. Кабмин обращал внимание, что положения законопроекта противоречат договору о Евразийском экономическом союзе. Статья 79 этого договора гласит, что одним из основных принципов долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества стран ЕАЭС является обеспечение рыночного ценообразования на энергоресурсы. А профильный комитет Госдумы считает, что декларативность предлагаемой нормы не позволяет выработать порядок реализации законопроекта и осуществить его мониторинг и государственный контроль. Кроме того, в условиях рыночной экономики введение административного регулирования цен только на одном конечном этапе оборота отдельных видов топлива комитету "представляется недостаточно обоснованным и не всегда экономически оправданным".
https://1prime.ru/20240607/benzina-848964125.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84220/69/842206947_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6d3e57cbb04c899e18f823e36ef84792.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
цены на бензин, ограничение, инфляция в россии
Экономика, цены на бензин, ограничение, инфляция в России
18:25 11.06.2024
 
Госдума отклонила проект об ограничении роста стоимости на бензин

Госдума отклонила проект об ограничении роста цен на бензин уровнем инфляции

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкАвтомобиль заправляется на заправочной станции
Автомобиль заправляется на заправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Госдума отклонила в первом чтении законопроект об ограничении ежегодного роста розничных цен на бензин и другое виды топлива в России уровнем инфляции.
Документ был внесен еще в марте 2021 года группой депутатов из фракции "Справедливая Россия". Он был разработан в целях стабилизации стоимости топлива на внутреннем рынке и предупреждения нерыночного ценообразования под влиянием возможного сговора нескольких крупных игроков.
Законопроект устанавливал, что "рост розничных цен на автомобильный бензин, дизельное топливо, прямогонный бензин, бензол, параксилол, ортоксилол, авиационный керосин, средние дистилляты ежегодно не может превышать прогнозируемый уровень инфляции, установленный федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период".
Заправочные пистолеты на заправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
Новак оценил запасы бензина и дизельного топлива в России
7 июня, 14:05
Согласно пояснительной записке, законопроект "развивает положения законодательства, предусматривающие государственное регулирование цен в отношении отдельных видов товаров, устанавливая разумное ограничение в отношении наиболее социально значимых видов товаров – подакцизных видов топлива".
Однако против его принятия выступили правительство РФ и профильный комитет Госдумы по промышленности и торговле. Кабмин обращал внимание, что положения законопроекта противоречат договору о Евразийском экономическом союзе. Статья 79 этого договора гласит, что одним из основных принципов долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества стран ЕАЭС является обеспечение рыночного ценообразования на энергоресурсы.
А профильный комитет Госдумы считает, что декларативность предлагаемой нормы не позволяет выработать порядок реализации законопроекта и осуществить его мониторинг и государственный контроль. Кроме того, в условиях рыночной экономики введение административного регулирования цен только на одном конечном этапе оборота отдельных видов топлива комитету "представляется недостаточно обоснованным и не всегда экономически оправданным".
 
Экономикацены на бензинограничениеинфляция в России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала