https://1prime.ru/20240611/boeing-849086868.html

Wall Street Journal раскрыла причину ухудшения качества самолетов Boeing

Wall Street Journal раскрыла причину ухудшения качества самолетов Boeing - 11.06.2024, ПРАЙМ

Wall Street Journal раскрыла причину ухудшения качества самолетов Boeing

Уход значительного числа опытных работников и поспешный найм новых кадров без опыта стал одним из ключевых факторов в снижении качества и безопасности самолетов | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T21:08+0300

2024-06-11T21:08+0300

2024-06-11T21:10+0300

наем сотрудников

безопасность

самолет

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МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Уход значительного числа опытных работников и поспешный найм новых кадров без опыта стал одним из ключевых факторов в снижении качества и безопасности самолетов компании Boeing, говорится в материале издания Wall Street Journal. "Результат (политики компании - ред.) - заводы, заполненные новыми работниками, многие из которых моложе своих предшественников и не имеют опыта в сборке самолетов. Здесь уже не было многих опытных работников, знавших, что делать с неисправными запчастями и техникой и как наставлять новых коллег… такая атмосфера, как говорит руководство Boeing, способствовала проблемам с качеством, с которыми сталкивается компания после того, что могло привести к катастрофе в январе", - пишет издание. Согласно публикации, кадровый состав Boeing претерпел роковые изменения в период пандемии COVID-19, когда компания была вынуждена сократить часть рабочих, а многие старшие сотрудники ушли на пенсию. С окончанием пандемии компания столкнулась с резким скачком спроса на гражданские перелеты, что вынудило ее поспешно "пополнять ряды" новыми кадрами. По словам бывшего литейщика Дэниела Хорайна, который получил работу в Boeing в августе 2023 года, у него и "сотен" других рабочих было всего три месяца на обучение сборке самолета. Хорайн отметил, что в его класс также входили эксперт по кибербезопасности и специалист по обучению в сети кофеен Starbucks. "Ничего не готовило меня к тому, куда я попал ... Это не автомобиль, перевозящий одного-двух человек. Если мы ошибемся, мы в перспективе можем испортить целый самолет", - заявил изданию Хорайн. Согласно комментарию директора по качеству отдела коммерческих самолетов Boeing Элизабет Лунд, компания приостановила прием новых кадров после проведения внутреннего опроса рабочих, указавших основной проблемой на производстве неопытность новичков. Издание отмечает, что опрос был проведен на фоне ряда инцидентов с неисправными самолетами компании. В январе этого года во время полета оторвалась часть фюзеляжа у Boeing 737 Max. В последнее время часто сообщалось и о других проблемах с самолетами компании. Пользоваться запасной машиной после обнаружения неисправности на президентском 737 пришлось польскому лидеру Анджею Дуде по возвращении из США. Также ранее вынужденно сажали лайнер этого производителя в аэропорту Лос-Анджелеса. Госсекретарь Энтони Блинкен в начале апреля пересел с Boeing на автомобиль, чтобы добраться из Франции в Бельгию, поскольку воздушное судно испытывало технические проблемы. Это не первая неприятность с самолетом Блинкена: в январе при вылете из Давоса в государственном Boeing 737, куда уже успел сесть Блинкен вместе с сопровождением, обнаружилась утечка кислорода. Поломку оказалось невозможно устранить, и самолет был признан небезопасным для полета. В мае Джон Барнетт и Джошуа Дин, ставшие одними из первых информаторов, выступивших в рамках скандала вокруг компании, внезапно умерли - немногим после публичной критики Boeing. Согласно официальному заключению, Барнетт 12 мая покончил с собой из-за проблем с психикой, а Дин 2 мая скончался от внезапной болезни. Позже издание Independent со ссылкой на юриста Брайана Ноулса сообщило, что его юридическая компания, работающая с бывшими сотрудниками Boeing, выступившими против производственной халатности компании, насчитала около 50 связавшихся с ней информаторов, которые готовы выступить с заявлениями, несмотря на смерть двух рассказавших о проблемах корпорации бывших сотрудников.

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наем сотрудников, безопасность, самолет