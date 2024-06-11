Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Не все в ЕС считают Россию "экзистенциальной угрозой", признал Боррель - 11.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240611/borrel-849079225.html
Не все в ЕС считают Россию "экзистенциальной угрозой", признал Боррель
Не все в ЕС считают Россию "экзистенциальной угрозой", признал Боррель - 11.06.2024, ПРАЙМ
Не все в ЕС считают Россию "экзистенциальной угрозой", признал Боррель
Не все страны-члены Европейского союза видят в России "экзистенциальную угрозу", заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T16:50+0300
2024-06-11T16:50+0300
политика
жозеп боррель
россия
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/05/845964970_0:0:3216:1810_1920x0_80_0_0_ebee4bfc14373ecabb9028b95f98122b.jpg
БРЮССЕЛЬ, 11 июн – ПРАЙМ. Не все страны-члены Европейского союза видят в России "экзистенциальную угрозу", заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.Европейский дипломат во вторник, 11 июня, выступил на ежегодной аналитической конференции по вопросам безопасности в Брюсселе."Сейчас все понимают, что Россия – это экзистенциальная угроза. То есть, нет, не все. Некоторые говорят, что Россия не является угрозой для них", - отметил Боррель.Он добавил, что Евросоюз превращается в сообщество, интересы которого основаны на безопасности, а не на экономике.
https://1prime.ru/20240601/evropa-848729517.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/05/845964970_485:0:3216:2048_1920x0_80_0_0_e62f222eb7fc5652ff658de4ce931450.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
жозеп боррель, россия, ес
Политика, Жозеп Боррель, РОССИЯ, ЕС
16:50 11.06.2024
 
Не все в ЕС считают Россию "экзистенциальной угрозой", признал Боррель

Боррель признал, что не все страны ЕС смотрят на Россию как на "экзистенциальную угрозу"

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЖозеп Боррель
Жозеп Боррель - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 11 июн – ПРАЙМ. Не все страны-члены Европейского союза видят в России "экзистенциальную угрозу", заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Европейский дипломат во вторник, 11 июня, выступил на ежегодной аналитической конференции по вопросам безопасности в Брюсселе.
"Сейчас все понимают, что Россия – это экзистенциальная угроза. То есть, нет, не все. Некоторые говорят, что Россия не является угрозой для них", - отметил Боррель.
Он добавил, что Евросоюз превращается в сообщество, интересы которого основаны на безопасности, а не на экономике.
Жозеп Боррель
У ЕС нет доказательств поставок оружия из Китая в Россию, заявил Боррель
1 июня, 09:37
 
ПолитикаЖозеп БоррельРОССИЯЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала