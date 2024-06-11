https://1prime.ru/20240611/borrel-849079225.html

Не все в ЕС считают Россию "экзистенциальной угрозой", признал Боррель

Не все в ЕС считают Россию "экзистенциальной угрозой", признал Боррель - 11.06.2024, ПРАЙМ

Не все в ЕС считают Россию "экзистенциальной угрозой", признал Боррель

Не все страны-члены Европейского союза видят в России "экзистенциальную угрозу", заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T16:50+0300

2024-06-11T16:50+0300

2024-06-11T16:50+0300

политика

жозеп боррель

россия

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/05/845964970_0:0:3216:1810_1920x0_80_0_0_ebee4bfc14373ecabb9028b95f98122b.jpg

БРЮССЕЛЬ, 11 июн – ПРАЙМ. Не все страны-члены Европейского союза видят в России "экзистенциальную угрозу", заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.Европейский дипломат во вторник, 11 июня, выступил на ежегодной аналитической конференции по вопросам безопасности в Брюсселе."Сейчас все понимают, что Россия – это экзистенциальная угроза. То есть, нет, не все. Некоторые говорят, что Россия не является угрозой для них", - отметил Боррель.Он добавил, что Евросоюз превращается в сообщество, интересы которого основаны на безопасности, а не на экономике.

https://1prime.ru/20240601/evropa-848729517.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

жозеп боррель, россия, ес