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Не все в ЕС считают Россию "экзистенциальной угрозой", признал Боррель
Не все в ЕС считают Россию "экзистенциальной угрозой", признал Боррель - 11.06.2024, ПРАЙМ
Не все в ЕС считают Россию "экзистенциальной угрозой", признал Боррель
Не все страны-члены Европейского союза видят в России "экзистенциальную угрозу", заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T16:50+0300
2024-06-11T16:50+0300
2024-06-11T16:50+0300
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БРЮССЕЛЬ, 11 июн – ПРАЙМ. Не все страны-члены Европейского союза видят в России "экзистенциальную угрозу", заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.Европейский дипломат во вторник, 11 июня, выступил на ежегодной аналитической конференции по вопросам безопасности в Брюсселе."Сейчас все понимают, что Россия – это экзистенциальная угроза. То есть, нет, не все. Некоторые говорят, что Россия не является угрозой для них", - отметил Боррель.Он добавил, что Евросоюз превращается в сообщество, интересы которого основаны на безопасности, а не на экономике.
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жозеп боррель, россия, ес
Политика, Жозеп Боррель, РОССИЯ, ЕС
Не все в ЕС считают Россию "экзистенциальной угрозой", признал Боррель
Боррель признал, что не все страны ЕС смотрят на Россию как на "экзистенциальную угрозу"
БРЮССЕЛЬ, 11 июн – ПРАЙМ. Не все страны-члены Европейского союза видят в России "экзистенциальную угрозу", заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Европейский дипломат во вторник, 11 июня, выступил на ежегодной аналитической конференции по вопросам безопасности в Брюсселе.
"Сейчас все понимают, что Россия – это экзистенциальная угроза. То есть, нет, не все. Некоторые говорят, что Россия не является угрозой для них", - отметил Боррель.
Он добавил, что Евросоюз превращается в сообщество, интересы которого основаны на безопасности, а не на экономике.
У ЕС нет доказательств поставок оружия из Китая в Россию, заявил Боррель