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БРИКС понимает деструктивный характер протекционизма США, заявил Лавров - 11.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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БРИКС понимает деструктивный характер протекционизма США, заявил Лавров
БРИКС понимает деструктивный характер протекционизма США, заявил Лавров - 11.06.2024, ПРАЙМ
БРИКС понимает деструктивный характер протекционизма США, заявил Лавров
Большинство сторон-участников совещания глав МИД стран БРИКС заявили о деструктивном характере политики торгового протекционизма, которую проводит Вашингтон. Об | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T14:31+0300
2024-06-11T15:17+0300
экономика
брикс
сша
сергей лавров
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июн - ПРАЙМ. Большинство сторон-участников совещания глав МИД стран БРИКС заявили о деструктивном характере политики торгового протекционизма, которую проводит Вашингтон. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров. "Большинство делегаций подчеркнули деструктивный характер эгоистической политики торгового протекционизма, которую проводят Соединенные Штаты и их союзники", — заявил он по итогам СМИД БРИКС. Мероприятие проходит 10-11 июня в Нижнем Новгороде. Россия - страна председатель БРИКС в 2024 году.
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брикс, сша, сергей лавров
Экономика, БРИКС, США, Сергей Лавров
14:31 11.06.2024 (обновлено: 15:17 11.06.2024)
 
БРИКС понимает деструктивный характер протекционизма США, заявил Лавров

Лавров: в БРИКС видят деструктивный характер торгового протекционизма США

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСовещание министров иностранных дел стран БРИКС
Совещание министров иностранных дел стран БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июн - ПРАЙМ. Большинство сторон-участников совещания глав МИД стран БРИКС заявили о деструктивном характере политики торгового протекционизма, которую проводит Вашингтон. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров.
"Большинство делегаций подчеркнули деструктивный характер эгоистической политики торгового протекционизма, которую проводят Соединенные Штаты и их союзники", — заявил он по итогам СМИД БРИКС.
Мероприятие проходит 10-11 июня в Нижнем Новгороде. Россия - страна председатель БРИКС в 2024 году.
Подготовка к саммиту БРИКС в ЮАР - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2024
БРИКС ищет новые платежные механизмы, заявил российский посол
12:37
 
ЭкономикаБРИКССШАСергей Лавров
 
 
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