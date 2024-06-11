https://1prime.ru/20240611/briks--849066891.html
БРИКС понимает деструктивный характер протекционизма США, заявил Лавров
БРИКС понимает деструктивный характер протекционизма США, заявил Лавров - 11.06.2024, ПРАЙМ
БРИКС понимает деструктивный характер протекционизма США, заявил Лавров
Большинство сторон-участников совещания глав МИД стран БРИКС заявили о деструктивном характере политики торгового протекционизма, которую проводит Вашингтон. Об | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T14:31+0300
2024-06-11T14:31+0300
2024-06-11T15:17+0300
экономика
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июн - ПРАЙМ. Большинство сторон-участников совещания глав МИД стран БРИКС заявили о деструктивном характере политики торгового протекционизма, которую проводит Вашингтон. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров. "Большинство делегаций подчеркнули деструктивный характер эгоистической политики торгового протекционизма, которую проводят Соединенные Штаты и их союзники", — заявил он по итогам СМИД БРИКС. Мероприятие проходит 10-11 июня в Нижнем Новгороде. Россия - страна председатель БРИКС в 2024 году.
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брикс, сша, сергей лавров
Экономика, БРИКС, США, Сергей Лавров
БРИКС понимает деструктивный характер протекционизма США, заявил Лавров
Лавров: в БРИКС видят деструктивный характер торгового протекционизма США
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июн - ПРАЙМ. Большинство сторон-участников совещания глав МИД стран БРИКС заявили о деструктивном характере политики торгового протекционизма, которую проводит Вашингтон. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров.
"Большинство делегаций подчеркнули деструктивный характер эгоистической политики торгового протекционизма, которую проводят Соединенные Штаты и их союзники", — заявил он по итогам СМИД БРИКС.
Мероприятие проходит 10-11 июня в Нижнем Новгороде. Россия - страна председатель БРИКС в 2024 году.
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