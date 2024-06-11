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БРИКС ищет новые платежные механизмы, заявил российский посол

БРИКС ищет новые платежные механизмы, заявил российский посол - 11.06.2024, ПРАЙМ

БРИКС ищет новые платежные механизмы, заявил российский посол

БРИКС работает над поиском новых платежных механизмов, доллар и евро стали очень токсичными валютами, заявил РИА Новости посол РФ в Египте Георгий Борисенко. | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T12:37+0300

2024-06-11T12:37+0300

2024-06-11T12:37+0300

экономика

брикс

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КАИР, 11 июн - ПРАЙМ. БРИКС работает над поиском новых платежных механизмов, доллар и евро стали очень токсичными валютами, заявил РИА Новости посол РФ в Египте Георгий Борисенко. "Одна из основных задач сейчас - создание альтернативных платежных механизмов, потому что такие валюты, как доллар США или евро, очень токсичны", - сказал Борисенко на полях форума Нового банка развития БРИКС, проходящего в египетской столице Каире. Дипломат подчеркнул, что доллар и евро используются рядом правительств для своих геополитических интересов. "Очевидно, что необходимо найти новые платежные механизмы. Мы вместе работаем в БРИКС со всеми нашими партнерами, включая Египет, для поиска этих решений с целью продвижения нашей двусторонней торговли, а также мировой торговли", - отметил Борисенко. Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

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