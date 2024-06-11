Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Бюджет Запада иссяк, заявил глава Rheinmetall - 11.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20240611/byudzhet-849084596.html
Бюджет Запада иссяк, заявил глава Rheinmetall
Бюджет Запада иссяк, заявил глава Rheinmetall - 11.06.2024, ПРАЙМ
Бюджет Запада иссяк, заявил глава Rheinmetall
Оружия Запада хватит Киеву лишь на срок от шести до 12 месяцев, сообщил глава концерна Rheinmetall Армин Паппергер на конференции по восстановлению Украины. | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T19:04+0300
2024-06-11T19:05+0300
вооружения
европа
германия
военная помощь украине
бюджет
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0b/849058530_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_eae683f0962495a75547af135e92ccf1.png
БЕРЛИН, 11 июн — ПРАЙМ. Оружия Запада хватит Киеву лишь на срок от шести до 12 месяцев, сообщил глава концерна Rheinmetall Армин Паппергер на конференции по восстановлению Украины. "Я должен сказать, что бюджет — это реальная проблема, и когда я смотрю на Европу в данный момент, то вижу, что у нас будут задержки с поставками на Украину, потому что у нас не хватает бюджета", — отметил он.Паппергер добавил, что немецкий специальный фонд размером в сто миллиардов евро, предназначенный для увеличения военного производства и модернизации бундесвера, уже иссяк. По его мнению, ФРГ и всей Европе нужно больше денежных средств, чтобы помочь Украине.Глава немецкого концерна отметил, что Западу следуют думать в долгосрочной перспективе, а не в рамках стратегии от шести до максимум 12 месяцев вперед. Ведь "Европа находится в очень опасной ситуации", заключил Паппергер.Россия подчеркнула, что отправка вооружений ВСУ мешает урегулированию и напрямую вовлекает страны НАТО в военные действия. Глава МИД Сергей Лавров предупредил, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью ВКС.
https://1prime.ru/20240611/protivorechiya-849080919.html
европа
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0b/849058530_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_1269f3b566ef52cc75fb364246c9d77c.png
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
европа, германия, военная помощь украине, бюджет
Вооружения, ЕВРОПА, ГЕРМАНИЯ, военная помощь Украине, бюджет
19:04 11.06.2024 (обновлено: 19:05 11.06.2024)
 
Бюджет Запада иссяк, заявил глава Rheinmetall

Глава Rheinmetall: Киеву хватит оружия на полгода или год, бюджет Запада иссяк

© Фото : Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности УкраиныЦех по ремонту и производству бронетехники Укроборонпрома и Rheinmetall
Цех по ремонту и производству бронетехники Укроборонпрома и Rheinmetall - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2024
© Фото : Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БЕРЛИН, 11 июн — ПРАЙМ. Оружия Запада хватит Киеву лишь на срок от шести до 12 месяцев, сообщил глава концерна Rheinmetall Армин Паппергер на конференции по восстановлению Украины.
"Я должен сказать, что бюджет — это реальная проблема, и когда я смотрю на Европу в данный момент, то вижу, что у нас будут задержки с поставками на Украину, потому что у нас не хватает бюджета", — отметил он.
Паппергер добавил, что немецкий специальный фонд размером в сто миллиардов евро, предназначенный для увеличения военного производства и модернизации бундесвера, уже иссяк. По его мнению, ФРГ и всей Европе нужно больше денежных средств, чтобы помочь Украине.
Глава немецкого концерна отметил, что Западу следуют думать в долгосрочной перспективе, а не в рамках стратегии от шести до максимум 12 месяцев вперед. Ведь "Европа находится в очень опасной ситуации", заключил Паппергер.
Россия подчеркнула, что отправка вооружений ВСУ мешает урегулированию и напрямую вовлекает страны НАТО в военные действия. Глава МИД Сергей Лавров предупредил, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью ВКС.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2024
Генсек НАТО признал наличие разногласий в альянсе по военной помощи Киеву
17:14
 
ВооруженияЕВРОПАГЕРМАНИЯвоенная помощь Украинебюджет
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала