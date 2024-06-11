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Бюджет Запада иссяк, заявил глава Rheinmetall

Бюджет Запада иссяк, заявил глава Rheinmetall - 11.06.2024, ПРАЙМ

Бюджет Запада иссяк, заявил глава Rheinmetall

Оружия Запада хватит Киеву лишь на срок от шести до 12 месяцев, сообщил глава концерна Rheinmetall Армин Паппергер на конференции по восстановлению Украины. | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T19:04+0300

2024-06-11T19:04+0300

2024-06-11T19:05+0300

вооружения

европа

германия

военная помощь украине

бюджет

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БЕРЛИН, 11 июн — ПРАЙМ. Оружия Запада хватит Киеву лишь на срок от шести до 12 месяцев, сообщил глава концерна Rheinmetall Армин Паппергер на конференции по восстановлению Украины. "Я должен сказать, что бюджет — это реальная проблема, и когда я смотрю на Европу в данный момент, то вижу, что у нас будут задержки с поставками на Украину, потому что у нас не хватает бюджета", — отметил он.Паппергер добавил, что немецкий специальный фонд размером в сто миллиардов евро, предназначенный для увеличения военного производства и модернизации бундесвера, уже иссяк. По его мнению, ФРГ и всей Европе нужно больше денежных средств, чтобы помочь Украине.Глава немецкого концерна отметил, что Западу следуют думать в долгосрочной перспективе, а не в рамках стратегии от шести до максимум 12 месяцев вперед. Ведь "Европа находится в очень опасной ситуации", заключил Паппергер.Россия подчеркнула, что отправка вооружений ВСУ мешает урегулированию и напрямую вовлекает страны НАТО в военные действия. Глава МИД Сергей Лавров предупредил, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью ВКС.

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европа

германия

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европа, германия, военная помощь украине, бюджет