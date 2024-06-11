https://1prime.ru/20240611/chereshnya-849087959.html

В Запорожье в этом году соберут рекордный урожай черешни

В Запорожье в этом году соберут рекордный урожай черешни - 11.06.2024, ПРАЙМ

В Запорожье в этом году соберут рекордный урожай черешни

Рекордный урожай черешни соберут в Запорожье в 2024 году, он уже поступает на рынки других субъектов страны, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга, говорится в... | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T22:18+0300

2024-06-11T22:18+0300

2024-06-11T22:18+0300

экономика

запорожье

черешня

урожай

рекорд

https://cdnn.1prime.ru/img/83165/36/831653603_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2693db5c380ce1543080293543128005.jpg

МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Рекордный урожай черешни соберут в Запорожье в 2024 году, он уже поступает на рынки других субъектов страны, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга, говорится в сообщении пресс-службы Минсельхоза. "В Запорожье соберут рекордный урожай черешни. По информации региона, валовый сбор черешни в этом году станет рекордным. Новый урожай уже поступает на рынки других субъектов страны, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга", - сказано в публикации. При этом Минсельхоз сохранил прогноз урожая черешни в России по итогам года на уровне более 20 тысяч тонн в организованном секторе, что практически соответствует показателю прошлого года. "В ряде субъектов Центрального федерального округа, а также в Ростовской области плантации черешни пострадали из-за возвратных заморозков в начале мая. Вместе с тем, объем производства в этих регионах незначительный и не оказывает решающего влияния на конъюнктуру рынка. Минсельхоз России сохраняет прогноз урожая по итогам года на уровне более 20 тысяч тонн в организованном секторе, что практически соответствует показателю прошлого года", - сообщила пресс-служба. Основные плантации черешни сосредоточены в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, на их долю приходится 98% от общего производства. Такие регионы, как Краснодарский край, Крым, Кабардино-Балкария, Ставропольский край, Чечня и Запорожская область являются лидерами по выращиванию этой культуры. В министерстве отметили, что сложные погодные условия практически не повлияли на формирование урожая в вышеперечисленных областях - соответственно, в этом году не ожидается снижения прогнозных объемов. Ранее во вторник глава Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский заявил, что больше всего от возвратных заморозков, затронувших в мае больше десятка российских регионов, пострадали не зерновые, а плодово-ягодные. По его словам, самое большое снижение урожая ждет яблоки, ягоды и ранние овощные культуры.

https://1prime.ru/20240606/sberbank-848882587.html

запорожье

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

запорожье, черешня, урожай, рекорд