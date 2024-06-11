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В Запорожье в этом году соберут рекордный урожай черешни
В Запорожье в этом году соберут рекордный урожай черешни - 11.06.2024, ПРАЙМ
В Запорожье в этом году соберут рекордный урожай черешни
Рекордный урожай черешни соберут в Запорожье в 2024 году, он уже поступает на рынки других субъектов страны, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга, говорится в... | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T22:18+0300
2024-06-11T22:18+0300
2024-06-11T22:18+0300
экономика
запорожье
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урожай
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МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Рекордный урожай черешни соберут в Запорожье в 2024 году, он уже поступает на рынки других субъектов страны, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга, говорится в сообщении пресс-службы Минсельхоза. "В Запорожье соберут рекордный урожай черешни. По информации региона, валовый сбор черешни в этом году станет рекордным. Новый урожай уже поступает на рынки других субъектов страны, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга", - сказано в публикации. При этом Минсельхоз сохранил прогноз урожая черешни в России по итогам года на уровне более 20 тысяч тонн в организованном секторе, что практически соответствует показателю прошлого года. "В ряде субъектов Центрального федерального округа, а также в Ростовской области плантации черешни пострадали из-за возвратных заморозков в начале мая. Вместе с тем, объем производства в этих регионах незначительный и не оказывает решающего влияния на конъюнктуру рынка. Минсельхоз России сохраняет прогноз урожая по итогам года на уровне более 20 тысяч тонн в организованном секторе, что практически соответствует показателю прошлого года", - сообщила пресс-служба. Основные плантации черешни сосредоточены в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, на их долю приходится 98% от общего производства. Такие регионы, как Краснодарский край, Крым, Кабардино-Балкария, Ставропольский край, Чечня и Запорожская область являются лидерами по выращиванию этой культуры. В министерстве отметили, что сложные погодные условия практически не повлияли на формирование урожая в вышеперечисленных областях - соответственно, в этом году не ожидается снижения прогнозных объемов. Ранее во вторник глава Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский заявил, что больше всего от возвратных заморозков, затронувших в мае больше десятка российских регионов, пострадали не зерновые, а плодово-ягодные. По его словам, самое большое снижение урожая ждет яблоки, ягоды и ранние овощные культуры.
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запорожье, черешня, урожай, рекорд
Экономика, ЗАПОРОЖЬЕ, черешня, урожай, рекорд
В Запорожье в этом году соберут рекордный урожай черешни
Минсельхоз: рекордный урожай черешни соберут в Запорожье в 2024 году
МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Рекордный урожай черешни соберут в Запорожье в 2024 году, он уже поступает на рынки других субъектов страны, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга, говорится в сообщении пресс-службы Минсельхоза.
"В Запорожье соберут рекордный урожай черешни. По информации региона, валовый сбор черешни в этом году станет рекордным. Новый урожай уже поступает на рынки других субъектов страны, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга", - сказано в публикации.
При этом Минсельхоз сохранил прогноз урожая черешни в России по итогам года на уровне более 20 тысяч тонн в организованном секторе, что практически соответствует показателю прошлого года. "В ряде субъектов Центрального федерального округа, а также в Ростовской области плантации черешни пострадали из-за возвратных заморозков в начале мая. Вместе с тем, объем производства в этих регионах незначительный и не оказывает решающего влияния на конъюнктуру рынка. Минсельхоз России сохраняет прогноз урожая по итогам года на уровне более 20 тысяч тонн в организованном секторе, что практически соответствует показателю прошлого года", - сообщила пресс-служба.
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Основные плантации черешни сосредоточены в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, на их долю приходится 98% от общего производства. Такие регионы, как Краснодарский край, Крым, Кабардино-Балкария, Ставропольский край, Чечня и Запорожская область являются лидерами по выращиванию этой культуры.
В министерстве отметили, что сложные погодные условия практически не повлияли на формирование урожая в вышеперечисленных областях - соответственно, в этом году не ожидается снижения прогнозных объемов.
Ранее во вторник глава Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский заявил, что больше всего от возвратных заморозков, затронувших в мае больше десятка российских регионов, пострадали не зерновые, а плодово-ягодные. По его словам, самое большое снижение урожая ждет яблоки, ягоды и ранние овощные культуры.