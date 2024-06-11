https://1prime.ru/20240611/dogovor-849069265.html

Текст нового договора о сотрудничестве с Ираном согласовали, заявил Лавров

Текст нового договора о сотрудничестве с Ираном согласовали, заявил Лавров - 11.06.2024, ПРАЙМ

Текст нового договора о сотрудничестве с Ираном согласовали, заявил Лавров

Текст нового договора о всеобъемлющем сотрудничестве с Ираном полностью согласовали. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам СМИД БРИКС сообщил глава МИД... | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T15:05+0300

2024-06-11T15:05+0300

2024-06-11T15:21+0300

политика

россия

иран

сотрудничество

сергей лавров

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0b/849069749_0:63:3073:1791_1920x0_80_0_0_4b21aaf22e3aaae0a77b69e3611fac3d.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июн - ПРАЙМ. Текст нового договора о всеобъемлющем сотрудничестве с Ираном полностью согласовали. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам СМИД БРИКС сообщил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, договор пока еще не может быть подписан, хотя текст целиком согласован, но для того, чтобы этот договор мог быть вынесен на одобрение президентов двух стран и на, соответственно, подписание, со стороны Ирана необходимо выполнить ряд процедурных, законодательных действий по тем вопросам, которые уже зафиксированы в документе. "Эти действия пока не выполнены, вот, собственно говоря и все, но на встрече с исполняющим обязанности министра иностранных дел исламской республики Иран мы подтвердили нашу приверженность этому документу", — пояснил Лавров. Он добавил, что договор призван вывести отношения Москвы и Тегерана на качественно новый уровень.

https://1prime.ru/20240606/iran-848926632.html

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, иран, сотрудничество, сергей лавров