https://1prime.ru/20240611/dogovor-849069265.html
Текст нового договора о сотрудничестве с Ираном согласовали, заявил Лавров
Текст нового договора о сотрудничестве с Ираном согласовали, заявил Лавров - 11.06.2024, ПРАЙМ
Текст нового договора о сотрудничестве с Ираном согласовали, заявил Лавров
Текст нового договора о всеобъемлющем сотрудничестве с Ираном полностью согласовали. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам СМИД БРИКС сообщил глава МИД... | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T15:05+0300
2024-06-11T15:05+0300
2024-06-11T15:21+0300
политика
россия
иран
сотрудничество
сергей лавров
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0b/849069749_0:63:3073:1791_1920x0_80_0_0_4b21aaf22e3aaae0a77b69e3611fac3d.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июн - ПРАЙМ. Текст нового договора о всеобъемлющем сотрудничестве с Ираном полностью согласовали. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам СМИД БРИКС сообщил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, договор пока еще не может быть подписан, хотя текст целиком согласован, но для того, чтобы этот договор мог быть вынесен на одобрение президентов двух стран и на, соответственно, подписание, со стороны Ирана необходимо выполнить ряд процедурных, законодательных действий по тем вопросам, которые уже зафиксированы в документе. "Эти действия пока не выполнены, вот, собственно говоря и все, но на встрече с исполняющим обязанности министра иностранных дел исламской республики Иран мы подтвердили нашу приверженность этому документу", — пояснил Лавров. Он добавил, что договор призван вывести отношения Москвы и Тегерана на качественно новый уровень.
https://1prime.ru/20240606/iran-848926632.html
иран
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0b/849069749_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_4f142ca15de403e51181622ab5e1fc47.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, иран, сотрудничество, сергей лавров
Политика, РОССИЯ, ИРАН, сотрудничество, Сергей Лавров
Текст нового договора о сотрудничестве с Ираном согласовали, заявил Лавров
Лавров: текст нового договора о сотрудничестве с Ираном полностью согласовали
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июн - ПРАЙМ. Текст нового договора о всеобъемлющем сотрудничестве с Ираном полностью согласовали. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам СМИД БРИКС сообщил глава МИД России Сергей Лавров.
По его словам, договор пока еще не может быть подписан, хотя текст целиком согласован, но для того, чтобы этот договор мог быть вынесен на одобрение президентов двух стран и на, соответственно, подписание, со стороны Ирана необходимо выполнить ряд процедурных, законодательных действий по тем вопросам, которые уже зафиксированы в документе.
"Эти действия пока не выполнены, вот, собственно говоря и все, но на встрече с исполняющим обязанности министра иностранных дел исламской республики Иран мы подтвердили нашу приверженность этому документу", — пояснил Лавров.
Он добавил, что договор призван вывести отношения Москвы и Тегерана на качественно новый уровень.
Посол Ирана призвал сокрушить "санкционное оружие" Запада