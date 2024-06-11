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Минфины ФРГ и Украины подписали документ о сотрудничестве по реконструкции
Минфины ФРГ и Украины подписали документ о сотрудничестве по реконструкции - 11.06.2024, ПРАЙМ
Минфины ФРГ и Украины подписали документ о сотрудничестве по реконструкции
Министр финансов Германии Кристиан Линднер и его украинский коллега Сергей Марченко подписали во вторник документ об углублении сотрудничества по реконструкции... | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T15:40+0300
2024-06-11T15:40+0300
2024-06-11T16:05+0300
экономика
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Министр финансов Германии Кристиан Линднер и его украинский коллега Сергей Марченко подписали во вторник документ об углублении сотрудничества по реконструкции Украины, сообщило Министерство финансов ФРГ. Во вторник в Германии начался двухдневный форум по реконструкции Украины. "Министр Кристиан Линднер и его украинский коллега Сергей Марченко подписали сегодня совместную декларацию о намерениях, которая приведет к углублению сотрудничества по финансированию реконструкции Украины. Помимо финансовых ресурсов, декларация также охватывает наращивание институционального потенциала с целью привлечения частных компаний и инвестиций", - написал Минфин ФРГ в социальной сети Х. Германия является вторым по величине донором помощи для Украины, уступая лишь США.
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Экономика, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ
Минфины ФРГ и Украины подписали документ о сотрудничестве по реконструкции
Минфины ФРГ и Украины подписали документ о расширении сотрудничества по реконструкции
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Министр финансов Германии Кристиан Линднер и его украинский коллега Сергей Марченко подписали во вторник документ об углублении сотрудничества по реконструкции Украины, сообщило Министерство финансов ФРГ.
Во вторник в Германии начался двухдневный форум по реконструкции Украины.
"Министр Кристиан Линднер и его украинский коллега Сергей Марченко подписали сегодня совместную декларацию о намерениях, которая приведет к углублению сотрудничества по финансированию реконструкции Украины. Помимо финансовых ресурсов, декларация также охватывает наращивание институционального потенциала с целью привлечения частных компаний и инвестиций", - написал Минфин ФРГ в социальной сети Х.
Германия является вторым по величине донором помощи для Украины, уступая лишь США.