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Немецкая Wintershall Dea продаст долю в нефтегазовой концессии Ghasha

Немецкая Wintershall Dea продаст долю в нефтегазовой концессии Ghasha - 11.06.2024, ПРАЙМ

Немецкая Wintershall Dea продаст долю в нефтегазовой концессии Ghasha

Немецкая нефтегазовая Wintershall Dea продает свою долю в концессии Ghasha в ОАЭ, сообщила компания в пресс-релизе. | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T14:44+0300

2024-06-11T14:44+0300

2024-06-11T14:44+0300

энергетика

wintershall dea

оаэ

добыча нефти

добыча газа

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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Немецкая нефтегазовая Wintershall Dea продает свою долю в концессии Ghasha в ОАЭ, сообщила компания в пресс-релизе. "Wintershall Dea подписала соглашение с PTT Exploration and Production Public Company Limited (PTTEP) о продаже своей 10%-ной доли участия в концессии Ghasha в Абу-Даби", - говорится в релизе компании. Компания получила долю в концессии в ноябре 2018 года. Отмечается, что в результате Wintershall Dea намеревается закрыть свой офис в Абу-Даби и все операции в стране, прекращение деятельности в стране будет осуществлено в соответствии со всеми нормами. Ghasha - проект освоения ранее неразрабатываемых залежей газа, а также нефти и газового конденсата в составе девяти мелководных месторождений в Персидском заливе к западу от Абу-Даби. Это шельфовые газовые месторождения с высоким содержанием серы: Hail, Ghasha, а также Dalma, Nasr и Mubarraz. Wintershall Dea - крупнейшая в Европе частная нефтегазовая компания. Работает в Северной Европе, России, Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Была образована в 2019 году в результате слияния нефтегазовых активов немецкой BASF и LetterOne российского бизнесмена Михаила Фридмана.

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wintershall dea, оаэ, добыча нефти, добыча газа