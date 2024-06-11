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Немецкая Wintershall Dea продаст долю в нефтегазовой концессии Ghasha
Немецкая Wintershall Dea продаст долю в нефтегазовой концессии Ghasha - 11.06.2024, ПРАЙМ
Немецкая Wintershall Dea продаст долю в нефтегазовой концессии Ghasha
Немецкая нефтегазовая Wintershall Dea продает свою долю в концессии Ghasha в ОАЭ, сообщила компания в пресс-релизе. | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T14:44+0300
2024-06-11T14:44+0300
2024-06-11T14:44+0300
энергетика
wintershall dea
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Немецкая нефтегазовая Wintershall Dea продает свою долю в концессии Ghasha в ОАЭ, сообщила компания в пресс-релизе. "Wintershall Dea подписала соглашение с PTT Exploration and Production Public Company Limited (PTTEP) о продаже своей 10%-ной доли участия в концессии Ghasha в Абу-Даби", - говорится в релизе компании. Компания получила долю в концессии в ноябре 2018 года. Отмечается, что в результате Wintershall Dea намеревается закрыть свой офис в Абу-Даби и все операции в стране, прекращение деятельности в стране будет осуществлено в соответствии со всеми нормами. Ghasha - проект освоения ранее неразрабатываемых залежей газа, а также нефти и газового конденсата в составе девяти мелководных месторождений в Персидском заливе к западу от Абу-Даби. Это шельфовые газовые месторождения с высоким содержанием серы: Hail, Ghasha, а также Dalma, Nasr и Mubarraz. Wintershall Dea - крупнейшая в Европе частная нефтегазовая компания. Работает в Северной Европе, России, Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Была образована в 2019 году в результате слияния нефтегазовых активов немецкой BASF и LetterOne российского бизнесмена Михаила Фридмана.
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wintershall dea, оаэ, добыча нефти, добыча газа
Энергетика, Wintershall Dea, ОАЭ, добыча нефти, добыча газа
Немецкая Wintershall Dea продаст долю в нефтегазовой концессии Ghasha
Wintershall Dea продаст долю в нефтегазовой концессии Ghasha у берегов ОАЭ
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Немецкая нефтегазовая Wintershall Dea продает свою долю в концессии Ghasha в ОАЭ, сообщила компания в пресс-релизе.
"Wintershall Dea подписала соглашение с PTT Exploration and Production Public Company Limited (PTTEP) о продаже своей 10%-ной доли участия в концессии Ghasha в Абу-Даби", - говорится в релизе компании. Компания получила долю в концессии в ноябре 2018 года.
Отмечается, что в результате Wintershall Dea намеревается закрыть свой офис в Абу-Даби и все операции в стране, прекращение деятельности в стране будет осуществлено в соответствии со всеми нормами.
Ghasha - проект освоения ранее неразрабатываемых залежей газа, а также нефти и газового конденсата в составе девяти мелководных месторождений в Персидском заливе к западу от Абу-Даби. Это шельфовые газовые месторождения с высоким содержанием серы: Hail, Ghasha, а также Dalma, Nasr и Mubarraz.
Wintershall Dea - крупнейшая в Европе частная нефтегазовая компания. Работает в Северной Европе, России, Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Была образована в 2019 году в результате слияния нефтегазовых активов немецкой BASF и LetterOne российского бизнесмена Михаила Фридмана.
ОПЕК по-прежнему ожидает роста мирового спроса на нефть