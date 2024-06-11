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Российские девелоперы увеличили вывод домов на рынок

Российские девелоперы увеличили вывод домов на рынок - 11.06.2024, ПРАЙМ

Российские девелоперы увеличили вывод домов на рынок

Российские девелоперы жилья за пять месяцев 2024 года вывели на рынок более 2,3 тысячи многоквартирных домов, что на 22% больше, чем за аналогичный период... | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T16:57+0300

2024-06-11T16:57+0300

2024-06-11T16:57+0300

недвижимость

россия

жилье

новостройки

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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Российские девелоперы жилья за пять месяцев 2024 года вывели на рынок более 2,3 тысячи многоквартирных домов, что на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года, подсчитали аналитики портала "ЕРЗ.РФ". "С начала года на рынок выведено 2307 объектов (на 22,2% больше, чем за аналогичный период 2023 года) или 401,7 тысячи квартир совокупной площадью 19,63 миллиона квадратных метров", - говорится в сообщении. В том числе, по данным ЕРЗ, в мае 2024 года на российский рынок выведено 454 многоквартирных дома, что на 24% больше, чем в мае прошлого года, или 81 тысячу квартир совокупной площадью 3,97 миллиона квадратных метров. "В среднем с начала 2024 года на рынок ежедневно выводилось 2643 квартиры, что на 2% меньше, чем в 2023 году. При сохранении таких же темпов всего за год на рынок будет выведено 967 тысяч квартир", - прогнозируют аналитики портала.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, жилье, новостройки