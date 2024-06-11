https://1prime.ru/20240611/dostup-849066606.html

Минфин предложил дать доступ всем страховщикам ОСАГО к ЕСИА

Минфин предложил дать доступ всем страховщикам ОСАГО к ЕСИА - 11.06.2024, ПРАЙМ

Минфин предложил дать доступ всем страховщикам ОСАГО к ЕСИА

Минфин России предлагает дать доступ всем страховщикам ОСАГО к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), чтобы их клиенты могли оформлять ДТП по... | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T14:17+0300

2024-06-11T14:17+0300

2024-06-11T14:17+0300

экономика

минфин

осаго

идентификация

https://cdnn.1prime.ru/img/82704/02/827040210_0:315:3077:2046_1920x0_80_0_0_368fa944bd2e119832cb19addd319be9.jpg

МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Минфин России предлагает дать доступ всем страховщикам ОСАГО к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), чтобы их клиенты могли оформлять ДТП по "европротоколу", соответствующие поправки в закон об ОСАГО опубликованы на портале правовой информации. "В настоящее время услуги в рамках вышеуказанного суперсервиса предоставляются исключительно с помощью мобильных приложений "Госуслуги.Авто", "Помощник ОСАГО", а также с помощью мобильных приложений двух страховых организаций - членов Российского союза автостраховщиков", - говорится в пояснительной записке к законопроекту. Заявки остальных страховых организаций, членов РСА, на согласование права использования ЕСИА и на подключение своих информационных систем к среде ЕСИА, отклонены из-за отсутствия информации о необходимости для такого типа организаций оформления извещения о ДТП в форме электронного документа с использованием системы, отмечается там же. Отсутствие правового основания для подключения информационных систем страховщиков к ЕСИА создает препятствия для активного участия страховщиков в реализации суперсервиса "Оформление европротокола онлайн", а также ставит страховые организации в неравное положение, указывается там же. "Следует также отметить, что обеспечение возможности страховщикам подключить свои информационные системы к ЕСИА позволит увеличить количество инструментов для оформления извещения о ДТП в форме электронного документа, что в свою очередь будет способствовать увеличению количества случаев, оформляемых автовладельцами без вызова сотрудников полиции", - добавляется там же.

https://1prime.ru/20240606/mayning-848931926.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

минфин, осаго, идентификация