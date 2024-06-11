https://1prime.ru/20240611/duda-849062480.html

Дуда предложит на саммите НАТО повысить оборонные расходы стран-участниц

Дуда предложит на саммите НАТО повысить оборонные расходы стран-участниц - 11.06.2024, ПРАЙМ

Дуда предложит на саммите НАТО повысить оборонные расходы стран-участниц

Польский президент Анджей Дуда в ходе саммита НАТО в Вашингтоне выступит с предложением повысить оборонные расходы стран-членов альянса минимум до 3% ВВП. Об... | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T12:17+0300

2024-06-11T12:17+0300

2024-06-11T12:35+0300

политика

россия

нато

расходы на оборону

анджей дуда

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1d/846864772_0:0:1817:1023_1920x0_80_0_0_e65f0dbf8c2cc3136532e142f7f9508f.jpg

ВАРШАВА, 11 июн - ПРАЙМ. Польский президент Анджей Дуда в ходе саммита НАТО в Вашингтоне выступит с предложением повысить оборонные расходы стран-членов альянса минимум до 3% ВВП. Об этом он сообщил журналистам, прибыв в Ригу на саммит Бухарестской девятки. Выступление польского лидера транслирует президентская канцелярия на платформе Х. "Я здесь представлю свою позицию, которую выдвину и на саммите НАТО в Вашингтоне, о том, что расходы стран НАТО на оборону должны быть увеличены до 3% ВВП. Это должна быть нижняя граница", — сказал он. Ранее Дуда направил письмо всем лидерам стран-членов альянса с предложением повысить оборонные затраты. При этом, по данным польских властей, в 2024 году оборонные траты самой Польши превысят 4% ВВП. Россия в течение последних лет отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. В альянсе расширяют инициативы и называют это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД России заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://1prime.ru/20240610/atom-849022788.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, нато, расходы на оборону, анджей дуда