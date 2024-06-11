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Дуда предложит на саммите НАТО повысить оборонные расходы стран-участниц - 11.06.2024, ПРАЙМ
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Дуда предложит на саммите НАТО повысить оборонные расходы стран-участниц
Дуда предложит на саммите НАТО повысить оборонные расходы стран-участниц - 11.06.2024, ПРАЙМ
Дуда предложит на саммите НАТО повысить оборонные расходы стран-участниц
Польский президент Анджей Дуда в ходе саммита НАТО в Вашингтоне выступит с предложением повысить оборонные расходы стран-членов альянса минимум до 3% ВВП. Об... | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T12:17+0300
2024-06-11T12:35+0300
политика
россия
нато
расходы на оборону
анджей дуда
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ВАРШАВА, 11 июн - ПРАЙМ. Польский президент Анджей Дуда в ходе саммита НАТО в Вашингтоне выступит с предложением повысить оборонные расходы стран-членов альянса минимум до 3% ВВП. Об этом он сообщил журналистам, прибыв в Ригу на саммит Бухарестской девятки. Выступление польского лидера транслирует президентская канцелярия на платформе Х. "Я здесь представлю свою позицию, которую выдвину и на саммите НАТО в Вашингтоне, о том, что расходы стран НАТО на оборону должны быть увеличены до 3% ВВП. Это должна быть нижняя граница", — сказал он. Ранее Дуда направил письмо всем лидерам стран-членов альянса с предложением повысить оборонные затраты. При этом, по данным польских властей, в 2024 году оборонные траты самой Польши превысят 4% ВВП. Россия в течение последних лет отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. В альянсе расширяют инициативы и называют это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД России заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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россия, нато, расходы на оборону, анджей дуда
Политика, РОССИЯ, НАТО, расходы на оборону, Анджей Дуда
12:17 11.06.2024 (обновлено: 12:35 11.06.2024)
 
Дуда предложит на саммите НАТО повысить оборонные расходы стран-участниц

Дуда заявил, что на саммите НАТО предложит странам тратить на оборону до 3% ВВП

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкАнджей Дуда
Анджей Дуда - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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ВАРШАВА, 11 июн - ПРАЙМ. Польский президент Анджей Дуда в ходе саммита НАТО в Вашингтоне выступит с предложением повысить оборонные расходы стран-членов альянса минимум до 3% ВВП. Об этом он сообщил журналистам, прибыв в Ригу на саммит Бухарестской девятки.
Выступление польского лидера транслирует президентская канцелярия на платформе Х.
"Я здесь представлю свою позицию, которую выдвину и на саммите НАТО в Вашингтоне, о том, что расходы стран НАТО на оборону должны быть увеличены до 3% ВВП. Это должна быть нижняя граница", — сказал он.
Ранее Дуда направил письмо всем лидерам стран-членов альянса с предложением повысить оборонные затраты.
При этом, по данным польских властей, в 2024 году оборонные траты самой Польши превысят 4% ВВП.
Россия в течение последних лет отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. В альянсе расширяют инициативы и называют это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД России заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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ПолитикаРОССИЯНАТОрасходы на оборонуАнджей Дуда
 
 
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