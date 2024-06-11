https://1prime.ru/20240611/dvor-849081287.html

Автоюрист назвал смертельную опасность российских дворов

Автоюрист назвал смертельную опасность российских дворов - 11.06.2024, ПРАЙМ

Автоюрист назвал смертельную опасность российских дворов

Наделение водителей карет скорой помощи правом таранить препятствующие проезду машины создаст новые проблемы и не решит фундаментальную проблему с их... | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T17:30+0300

2024-06-11T17:30+0300

2024-06-11T17:36+0300

пдд

скорая помощь

авария

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МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Наделение водителей карет скорой помощи правом таранить препятствующие проезду машины создаст новые проблемы и не решит фундаментальную проблему с их маневренностью, рассказал Общественной службе новостей адвокат автомобильного движения "Свобода выбора" Сергей Радько.Ранее в Совфеде сенатор Айрат Гибатдинов обратился с предложением к Минздраву разрешить водителям скорой помощи "в случае крайней необходимости" безнаказанно таранить другие авто, если они блокируют проезд. Это произошло после случая в Санкт-Петербурге, где женщина специально перекрыла скорой помощи выезд из двора и мешала доставить пациента в больницу. Гибатдинов также предложил начальнику главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаилу Черникову сделать более жестким наказание за создание препятствий проезду скорой помощи.По мнению Радько, все станции скорой помощи через какое-то время "просто провалятся в многолетние судебные процессы" и "не факт, что они его возместят, а починить машину сейчас — большая проблема".Кроме того, данная мера может создать больше опасности, ведь неизвестно, кто и как будет определять крайнюю необходимость."Только лишь водитель скорой помощи? А если ему показалось, что машина мешает и не пропускает, и он протаранил? Во-вторых, кто будет возмещать ущерб в этом случае? ОСАГО здесь не сработает. За чей счет будет ремонтироваться машина так называемого виновника? За чей счет будет ремонтироваться скорая помощь? — задался вопросом Радько.Он также отметил, что карета скорой помощи после тарана может стать неисправной и ей потребуется ремонт на месте. В связи с этим медики опоздают на вызов или не успеют довезти пациента до больницы. Также машина временно не сможет выезжать на новые вызовы, тем самым снизится количество доступных экипажей.Радько также добавил, что починка скорой потребует не только денег, но и запчастей, которых "сейчас мало", а выпуск на дороги кое-как починенных машин будет подвергать опасности жизни будущих пациентов и других участников движения."Получается, что такими благими намерениями на самом деле ставятся под угрозу жизни больных, которых вроде как нужно спасать. Поэтому эта идея скорее вредная, чем полезная", — заключил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

пдд, скорая помощь, авария