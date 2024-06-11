https://1prime.ru/20240611/elektrosamokat-849059073.html

Число поездок пользователей Whoosh выросло в 1,5 раза

Число поездок пользователей Whoosh выросло в 1,5 раза - 11.06.2024, ПРАЙМ

Число поездок пользователей Whoosh выросло в 1,5 раза

Количество поездок в кикшеринговом сервисе Whoosh в январе-мае 2024 года выросло в 1,5 раза в годовом выражении и достигло 40,3 миллиона, количество поездок на... | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T11:22+0300

2024-06-11T11:22+0300

2024-06-11T11:22+0300

whoosh

поездки

электросамокаты

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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Количество поездок в кикшеринговом сервисе Whoosh в январе-мае 2024 года выросло в 1,5 раза в годовом выражении и достигло 40,3 миллиона, количество поездок на активного пользователя увеличилось до 11,2 поездки, сообщила компания. "Whoosh публикует операционные результаты за 5 месяцев 2024 года. Число поездок выросло на 54% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 40,3 млн. Количество поездок на активного пользователя за год выросло на 34% и составило 11,2 поездки", - сказано в отчете. Количество аккаунтов, зарегистрированных в Whoosh, за год выросло на 55% - до 23 миллионов на конец мая 2024 года против 15 миллионов годом ранее. Парк сервиса увеличился на 52% по сравнению с концом мая 2023 года и составил 199,5 тысяч средств индивидуальной мобильности - электровелосипедов и электросамокатов. Whoosh - российский разработчик технологических решений и оператор микромобильности. Присутствует в 53 городах России и зарубежья.

https://1prime.ru/20240529/elektrosamokaty-848632600.html

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whoosh, поездки, электросамокаты