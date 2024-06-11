https://1prime.ru/20240611/energetika-849070605.html

"Стерта с лица земли". На Западе забили тревогу из-за ЧП на Украине

"Стерта с лица земли". На Западе забили тревогу из-за ЧП на Украине - 11.06.2024, ПРАЙМ

"Стерта с лица земли". На Западе забили тревогу из-за ЧП на Украине

Атаки ВС России сильно снизили эффективность энергетической системы Украины, сообщает испанская газета País. | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T15:16+0300

2024-06-11T15:16+0300

2024-06-11T15:47+0300

энергетика

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МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Атаки ВС России сильно снизили эффективность энергетической системы Украины, сообщает испанская газета País."Российская авиация уничтожила более половины генерирующих мощностей Украины. Политики, компании сектора и эксперты говорят, что ситуация будет ухудшаться и, скорее всего, станет драматической предстоящей зимой", — указывается в статье.Автор публикации уточняет, что причиной такого серьезного ущерба стала нехватка снарядов, особенно американских ракет Patriot. Кроме того, в статье добавляется, что в 2023 году Александр Кубраков покинул пост министра инфраструктуры. Как сказано в статье, депутаты Верховной Рады упрекали его в том, что он не укрепил Трипольскую ТЭС, которую стерли с лица земли.Вооруженные силы России приступили к массированной атаке украинских инфраструктурных объектов в ответ на подрыв Крымского моста в 2022 году. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, российская сторона не наносит удары по мирному населению и гражданским объектам.

https://1prime.ru/20240611/mistral-849070069.html

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украина, энергетика украины, сво, вс россии