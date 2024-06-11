https://1prime.ru/20240611/energetika-849070605.html
"Стерта с лица земли". На Западе забили тревогу из-за ЧП на Украине
"Стерта с лица земли". На Западе забили тревогу из-за ЧП на Украине - 11.06.2024, ПРАЙМ
"Стерта с лица земли". На Западе забили тревогу из-за ЧП на Украине
Атаки ВС России сильно снизили эффективность энергетической системы Украины, сообщает испанская газета País. | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T15:16+0300
2024-06-11T15:16+0300
2024-06-11T15:47+0300
энергетика
украина
энергетика украины
сво
вс россии
https://cdnn.1prime.ru/img/83486/44/834864433_0:102:3281:1947_1920x0_80_0_0_cebcf62c987ccc9ba888410a9b6cd0c3.jpg
МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Атаки ВС России сильно снизили эффективность энергетической системы Украины, сообщает испанская газета País."Российская авиация уничтожила более половины генерирующих мощностей Украины. Политики, компании сектора и эксперты говорят, что ситуация будет ухудшаться и, скорее всего, станет драматической предстоящей зимой", — указывается в статье.Автор публикации уточняет, что причиной такого серьезного ущерба стала нехватка снарядов, особенно американских ракет Patriot. Кроме того, в статье добавляется, что в 2023 году Александр Кубраков покинул пост министра инфраструктуры. Как сказано в статье, депутаты Верховной Рады упрекали его в том, что он не укрепил Трипольскую ТЭС, которую стерли с лица земли.Вооруженные силы России приступили к массированной атаке украинских инфраструктурных объектов в ответ на подрыв Крымского моста в 2022 году. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, российская сторона не наносит удары по мирному населению и гражданским объектам.
https://1prime.ru/20240611/mistral-849070069.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83486/44/834864433_274:0:3005:2048_1920x0_80_0_0_b26603a183d79e215bcc9013128f8748.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, энергетика украины, сво, вс россии
Энергетика, УКРАИНА, энергетика Украины, СВО, ВС России
"Стерта с лица земли". На Западе забили тревогу из-за ЧП на Украине
País: ВС России уничтожили более половины генерирующих мощностей Украины
МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ.
Атаки ВС России сильно снизили эффективность энергетической системы Украины, сообщает испанская газета País
.
"Российская авиация уничтожила более половины генерирующих мощностей Украины. Политики, компании сектора и эксперты говорят, что ситуация будет ухудшаться и, скорее всего, станет драматической предстоящей зимой", — указывается в статье.
Автор публикации уточняет, что причиной такого серьезного ущерба стала нехватка снарядов, особенно американских ракет Patriot.
Кроме того, в статье добавляется, что в 2023 году Александр Кубраков покинул пост министра инфраструктуры. Как сказано в статье, депутаты Верховной Рады упрекали его в том, что он не укрепил Трипольскую ТЭС, которую стерли с лица земли.
Вооруженные силы России приступили к массированной атаке украинских инфраструктурных объектов в ответ на подрыв Крымского моста в 2022 году. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, российская сторона не наносит удары по мирному населению и гражданским объектам.
Эстония передаст Украине установки и ракеты ЗРК Mistral, сообщили СМИ