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"Стерта с лица земли". На Западе забили тревогу из-за ЧП на Украине - 11.06.2024, ПРАЙМ
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"Стерта с лица земли". На Западе забили тревогу из-за ЧП на Украине
"Стерта с лица земли". На Западе забили тревогу из-за ЧП на Украине - 11.06.2024, ПРАЙМ
"Стерта с лица земли". На Западе забили тревогу из-за ЧП на Украине
Атаки ВС России сильно снизили эффективность энергетической системы Украины, сообщает испанская газета País. | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T15:16+0300
2024-06-11T15:47+0300
энергетика
украина
энергетика украины
сво
вс россии
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МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Атаки ВС России сильно снизили эффективность энергетической системы Украины, сообщает испанская газета País."Российская авиация уничтожила более половины генерирующих мощностей Украины. Политики, компании сектора и эксперты говорят, что ситуация будет ухудшаться и, скорее всего, станет драматической предстоящей зимой", — указывается в статье.Автор публикации уточняет, что причиной такого серьезного ущерба стала нехватка снарядов, особенно американских ракет Patriot. Кроме того, в статье добавляется, что в 2023 году Александр Кубраков покинул пост министра инфраструктуры. Как сказано в статье, депутаты Верховной Рады упрекали его в том, что он не укрепил Трипольскую ТЭС, которую стерли с лица земли.Вооруженные силы России приступили к массированной атаке украинских инфраструктурных объектов в ответ на подрыв Крымского моста в 2022 году. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, российская сторона не наносит удары по мирному населению и гражданским объектам.
https://1prime.ru/20240611/mistral-849070069.html
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украина, энергетика украины, сво, вс россии
Энергетика, УКРАИНА, энергетика Украины, СВО, ВС России
15:16 11.06.2024 (обновлено: 15:47 11.06.2024)
 
"Стерта с лица земли". На Западе забили тревогу из-за ЧП на Украине

País: ВС России уничтожили более половины генерирующих мощностей Украины

© РИА Новости . Евгений Переверзев | Перейти в медиабанкОпоры ЛЭП
Опоры ЛЭП - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости . Евгений Переверзев
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МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Атаки ВС России сильно снизили эффективность энергетической системы Украины, сообщает испанская газета País.
"Российская авиация уничтожила более половины генерирующих мощностей Украины. Политики, компании сектора и эксперты говорят, что ситуация будет ухудшаться и, скорее всего, станет драматической предстоящей зимой", — указывается в статье.
Автор публикации уточняет, что причиной такого серьезного ущерба стала нехватка снарядов, особенно американских ракет Patriot.
Кроме того, в статье добавляется, что в 2023 году Александр Кубраков покинул пост министра инфраструктуры. Как сказано в статье, депутаты Верховной Рады упрекали его в том, что он не укрепил Трипольскую ТЭС, которую стерли с лица земли.
Вооруженные силы России приступили к массированной атаке украинских инфраструктурных объектов в ответ на подрыв Крымского моста в 2022 году. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, российская сторона не наносит удары по мирному населению и гражданским объектам.
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ЭнергетикаУКРАИНАэнергетика УкраиныСВОВС России
 
 
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