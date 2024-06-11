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Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП еврозоны на 2025 год

Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП еврозоны на 2025 год - 11.06.2024, ПРАЙМ

Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП еврозоны на 2025 год

Всемирный банк сохранил прогноз роста экономики еврозоны в 2024 году на уровне 0,7%, а также ухудшил прогноз роста на 2025 год до 1,4%, следует из... | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T16:34+0300

2024-06-11T16:34+0300

2024-06-11T16:34+0300

экономика

еврозона

всемирный банк

ввп

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ВАШИНГТОН, 11 июн - ПРАЙМ. Всемирный банк сохранил прогноз роста экономики еврозоны в 2024 году на уровне 0,7%, а также ухудшил прогноз роста на 2025 год до 1,4%, следует из опубликованного во вторник доклада международной организации. Согласно представленным табличным показателям, по итогам текущего года рост ВВП еврозоны в реальном выражении составит 0,7%, что соответствует прогнозу, опубликованному в январе. Уточняется, что "зарождающееся улучшение" ситуации в экономике еврозоны ослабляется более слабой, чем ожидалось ранее, активностью в промышленном секторе, включая обрабатывающие производства Германии. При этом в 2025 году Всемирный банк прогнозирует рост европейской экономики на 1,4%, что на 0,2 процентного пункта ниже предыдущей январской оценки. Организация также привела прогноз на 2026 год, ожидая рост ВВП еврозоны на 1,3%. По итогам 2023 года международная организация оценила рост показателя на 0,5%.

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еврозона, всемирный банк, ввп