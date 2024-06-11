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Киев пугает ФАТФ "российским влиянием" на делегатов, сообщили СМИ
Киев пугает ФАТФ "российским влиянием" на делегатов, сообщили СМИ - 11.06.2024, ПРАЙМ
Киев пугает ФАТФ "российским влиянием" на делегатов, сообщили СМИ
Украина пугает Группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) якобы российским влиянием на делегатов стран-участниц организации и рассылает... | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T16:05+0300
2024-06-11T16:05+0300
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Украина пугает Группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) якобы российским влиянием на делегатов стран-участниц организации и рассылает письма с бездоказательными обвинениями в адрес Москвы в преддверии встречи ФАТФ в Сингапуре в конце июня. Об этом сообщило агентство Bloomberg. "Киев в этом месяце написал принимающей стороне и другим членам, чтобы предупредить их, что Кремль может отправить на переговоры официальных лиц в попытке связаться с делегатами, повлиять на них и оказать давление", — сообщило агентство. При этом не уточняется, с какой целью Москва якобы может предпринять данный шаг. Агентство отмечает, что Росфинмониторинг ответил ему на запрос в электронном письме, что Москва отправит представителя на встречу ФАТФ в Сингапуре для участия в группе по оценке реализации Индией мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Пресс-секретарь ФАТФ, в свою очередь, заявил агентству, что, поскольку членство РФ в ФАТФ приостановлено, ее делегации не разрешат участвовать во встрече в очном формате. Москва не раз отвергала многочисленные обвинения Запада в якобы вмешательстве в дела других стран, называя их голословными. При этом в РФ неоднократно указывали на многочисленные попытки вмешательства со стороны западных стран. МИД России заявлял, что РФ будет жестоко и решительно пресекать любые попытки вмешательства во внутренние дела и подрывной активности из-за границы.
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Экономика, ФАТФ, РОССИЯ, УКРАИНА
Киев пугает ФАТФ "российским влиянием" на делегатов, сообщили СМИ
Bloomberg; Киев пугает ФАТФ "российским влиянием" и рассылает участникам письма
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Украина пугает Группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) якобы российским влиянием на делегатов стран-участниц организации и рассылает письма с бездоказательными обвинениями в адрес Москвы в преддверии встречи ФАТФ в Сингапуре в конце июня. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
"Киев в этом месяце написал принимающей стороне и другим членам, чтобы предупредить их, что Кремль может отправить на переговоры официальных лиц в попытке связаться с делегатами, повлиять на них и оказать давление", — сообщило агентство.
При этом не уточняется, с какой целью Москва якобы может предпринять данный шаг.
Агентство отмечает, что Росфинмониторинг ответил ему на запрос в электронном письме, что Москва отправит представителя на встречу ФАТФ в Сингапуре для участия в группе по оценке реализации Индией мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Пресс-секретарь ФАТФ, в свою очередь, заявил агентству, что, поскольку членство РФ в ФАТФ приостановлено, ее делегации не разрешат участвовать во встрече в очном формате.
Москва не раз отвергала многочисленные обвинения Запада в якобы вмешательстве в дела других стран, называя их голословными. При этом в РФ неоднократно указывали на многочисленные попытки вмешательства со стороны западных стран. МИД России заявлял, что РФ будет жестоко и решительно пресекать любые попытки вмешательства во внутренние дела и подрывной активности из-за границы.
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