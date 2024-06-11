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Банк Финляндии спрогнозировал сокращение ВВП в 2024 году

Банк Финляндии спрогнозировал сокращение ВВП в 2024 году - 11.06.2024, ПРАЙМ

Банк Финляндии спрогнозировал сокращение ВВП в 2024 году

Банк Финляндии прогнозирует сокращение ВВП страны на 0,5% в 2024 году, темпы экономического роста будут оставаться низкими в ближайшие годы, следует из... | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T12:00+0300

2024-06-11T12:00+0300

2024-06-11T12:01+0300

экономика

финляндия

ввп

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МОСКВА, 11 июн – ПРАЙМ. Банк Финляндии прогнозирует сокращение ВВП страны на 0,5% в 2024 году, темпы экономического роста будут оставаться низкими в ближайшие годы, следует из прогноза, опубликованного на сайте банка. "В 2024 году ВВП по-прежнему будет сокращаться на 0,5%. В 2025 году рецессия закончится, и экономический рост усилится до 1,2 %. В 2026 году ВВП вырастет на 1,7 %", – сказано в сообщении. Инфляция в Финляндии значительно замедлилась в начале этого года. Она ускорится до 2% в 2025 году из-за повышения НДС до 25,5%. В 2026 году инфляция замедлится до 1,6%, когда снизится эффект от повышения налогов, уточняет Банк Финляндии. "Финская экономика выходит из рецессии небольшими шагами. Однако в ближайшие годы темпы экономического роста будут оставаться низкими", - приводятся слова исполняющего обязанности руководителя отдела прогнозирования Банка Финляндии Юусо Ванхала в пресс-релизе. В ближайшие годы сохранится дефицит государственных финансов, говорится в прогнозе. Госдолг продолжит расти, несмотря на недавнее решение правительства принять масштабные меры по его корректировке, сказано в материале. В феврале премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что правительство намерено принять ещё более жёсткие меры экономии, чтобы сбалансировать государственные финансы. В то же время он в очередной раз подчеркнул необходимость поддерживать Украину, выразив надежду, что эта поддержка не ослабнет. Общая стоимость военной помощи Финляндии Украине на сегодняшний день составляет около трех миллиардов евро.

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финляндия, ввп