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Банк Финляндии спрогнозировал сокращение ВВП в 2024 году - 11.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240611/finlyandiya-849061487.html
Банк Финляндии спрогнозировал сокращение ВВП в 2024 году
Банк Финляндии спрогнозировал сокращение ВВП в 2024 году - 11.06.2024, ПРАЙМ
Банк Финляндии спрогнозировал сокращение ВВП в 2024 году
Банк Финляндии прогнозирует сокращение ВВП страны на 0,5% в 2024 году, темпы экономического роста будут оставаться низкими в ближайшие годы, следует из... | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T12:00+0300
2024-06-11T12:01+0300
экономика
финляндия
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МОСКВА, 11 июн – ПРАЙМ. Банк Финляндии прогнозирует сокращение ВВП страны на 0,5% в 2024 году, темпы экономического роста будут оставаться низкими в ближайшие годы, следует из прогноза, опубликованного на сайте банка. "В 2024 году ВВП по-прежнему будет сокращаться на 0,5%. В 2025 году рецессия закончится, и экономический рост усилится до 1,2 %. В 2026 году ВВП вырастет на 1,7 %", – сказано в сообщении. Инфляция в Финляндии значительно замедлилась в начале этого года. Она ускорится до 2% в 2025 году из-за повышения НДС до 25,5%. В 2026 году инфляция замедлится до 1,6%, когда снизится эффект от повышения налогов, уточняет Банк Финляндии. "Финская экономика выходит из рецессии небольшими шагами. Однако в ближайшие годы темпы экономического роста будут оставаться низкими", - приводятся слова исполняющего обязанности руководителя отдела прогнозирования Банка Финляндии Юусо Ванхала в пресс-релизе. В ближайшие годы сохранится дефицит государственных финансов, говорится в прогнозе. Госдолг продолжит расти, несмотря на недавнее решение правительства принять масштабные меры по его корректировке, сказано в материале. В феврале премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что правительство намерено принять ещё более жёсткие меры экономии, чтобы сбалансировать государственные финансы. В то же время он в очередной раз подчеркнул необходимость поддерживать Украину, выразив надежду, что эта поддержка не ослабнет. Общая стоимость военной помощи Финляндии Украине на сегодняшний день составляет около трех миллиардов евро.
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финляндия, ввп
Экономика, ФИНЛЯНДИЯ, ВВП
12:00 11.06.2024 (обновлено: 12:01 11.06.2024)
 
Банк Финляндии спрогнозировал сокращение ВВП в 2024 году

Банк Финляндии прогнозирует сокращение ВВП на 0,5% в 2024 году, темпы роста будут низкими

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГорода мира. Хельсинки
Города мира. Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 11 июн – ПРАЙМ. Банк Финляндии прогнозирует сокращение ВВП страны на 0,5% в 2024 году, темпы экономического роста будут оставаться низкими в ближайшие годы, следует из прогноза, опубликованного на сайте банка.
"В 2024 году ВВП по-прежнему будет сокращаться на 0,5%. В 2025 году рецессия закончится, и экономический рост усилится до 1,2 %. В 2026 году ВВП вырастет на 1,7 %", – сказано в сообщении.
Инфляция в Финляндии значительно замедлилась в начале этого года. Она ускорится до 2% в 2025 году из-за повышения НДС до 25,5%. В 2026 году инфляция замедлится до 1,6%, когда снизится эффект от повышения налогов, уточняет Банк Финляндии.
"Финская экономика выходит из рецессии небольшими шагами. Однако в ближайшие годы темпы экономического роста будут оставаться низкими", - приводятся слова исполняющего обязанности руководителя отдела прогнозирования Банка Финляндии Юусо Ванхала в пресс-релизе.
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В ближайшие годы сохранится дефицит государственных финансов, говорится в прогнозе. Госдолг продолжит расти, несмотря на недавнее решение правительства принять масштабные меры по его корректировке, сказано в материале.
В феврале премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что правительство намерено принять ещё более жёсткие меры экономии, чтобы сбалансировать государственные финансы. В то же время он в очередной раз подчеркнул необходимость поддерживать Украину, выразив надежду, что эта поддержка не ослабнет. Общая стоимость военной помощи Финляндии Украине на сегодняшний день составляет около трех миллиардов евро.
 
ЭкономикаФИНЛЯНДИЯВВП
 
 
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