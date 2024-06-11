https://1prime.ru/20240611/finlyandiya-849080765.html

В Финляндии получили заявки по продаже принадлежащей россиянам арены

В Финляндии получили заявки по продаже принадлежащей россиянам арены - 11.06.2024, ПРАЙМ

В Финляндии получили заявки по продаже принадлежащей россиянам арены

МИД Финляндии получил заявки по продаже концертно-спортивной арены Helsinki Hall в финской столице, владельцами которой являются российские бизнесмены, сообщает | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T17:07+0300

2024-06-11T17:07+0300

2024-06-11T17:08+0300

финляндия

россия

арена helsinki hall

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МОСКВА, 11 июн – ПРАЙМ. МИД Финляндии получил заявки по продаже концертно-спортивной арены Helsinki Hall в финской столице, владельцами которой являются российские бизнесмены, сообщает во вторник агентство STT. Как ранее утверждали финские СМИ, арена Helsinki Hall принадлежит находящимся под санкциями ЕС российским бизнесменам Роману Ротенбергу и Геннадию Тимченко. "Министерство иностранных дел получило два заявления об освобождения от уплаты налогов с продажи акций Helsinki Hall Ltd, компании, стоящей за ареной Helsinki Hall. Министерство не раскрывает информацию о заявителях и содержании заявлений", – говорится материале. В декабре 2023 года стало известно, что владельцы арены могут продать ее в соответствии со статьей, принятой вместе с 12-м пакетом санкций ЕС против России, сообщала ранее газета Helsingin Sanomat. Власти Хельсинки ранее сообщали, что планируют принудительно выкупить у российских владельцев арену, поскольку сделка о добровольной продаже, очевидно, не состоится в предусмотренные сроки. По информации источников газеты Ilta-Sanomat, финские юристы пришли к выводу, что законных оснований для экспроприации арены Helsinki Hall недостаточно. Helsinki Hall - крупная спортивная арена и концертная площадка в финской столице. Ранее финские СМИ указывали, что для продажи арены ее российскими владельцами, находящимися под санкциями ЕС, требуется не только исключительное разрешение МИД Финляндии и финского Управления судебных приставов, но и разрешение властей США, поскольку они также находятся в санкционном списке этой страны. Однако в конце мая изменилось санкционное законодательство, и вопрос был передан на общее решение ЕС.

https://1prime.ru/20240611/finlyandiya-849061487.html

финляндия

арена helsinki hall

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финляндия, россия, арена helsinki hall