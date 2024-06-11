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В Финляндии получили заявки по продаже принадлежащей россиянам арены - 11.06.2024, ПРАЙМ
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В Финляндии получили заявки по продаже принадлежащей россиянам арены
В Финляндии получили заявки по продаже принадлежащей россиянам арены - 11.06.2024, ПРАЙМ
В Финляндии получили заявки по продаже принадлежащей россиянам арены
МИД Финляндии получил заявки по продаже концертно-спортивной арены Helsinki Hall в финской столице, владельцами которой являются российские бизнесмены, сообщает | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T17:07+0300
2024-06-11T17:08+0300
финляндия
россия
арена helsinki hall
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МОСКВА, 11 июн – ПРАЙМ. МИД Финляндии получил заявки по продаже концертно-спортивной арены Helsinki Hall в финской столице, владельцами которой являются российские бизнесмены, сообщает во вторник агентство STT. Как ранее утверждали финские СМИ, арена Helsinki Hall принадлежит находящимся под санкциями ЕС российским бизнесменам Роману Ротенбергу и Геннадию Тимченко. "Министерство иностранных дел получило два заявления об освобождения от уплаты налогов с продажи акций Helsinki Hall Ltd, компании, стоящей за ареной Helsinki Hall. Министерство не раскрывает информацию о заявителях и содержании заявлений", – говорится материале. В декабре 2023 года стало известно, что владельцы арены могут продать ее в соответствии со статьей, принятой вместе с 12-м пакетом санкций ЕС против России, сообщала ранее газета Helsingin Sanomat. Власти Хельсинки ранее сообщали, что планируют принудительно выкупить у российских владельцев арену, поскольку сделка о добровольной продаже, очевидно, не состоится в предусмотренные сроки. По информации источников газеты Ilta-Sanomat, финские юристы пришли к выводу, что законных оснований для экспроприации арены Helsinki Hall недостаточно. Helsinki Hall - крупная спортивная арена и концертная площадка в финской столице. Ранее финские СМИ указывали, что для продажи арены ее российскими владельцами, находящимися под санкциями ЕС, требуется не только исключительное разрешение МИД Финляндии и финского Управления судебных приставов, но и разрешение властей США, поскольку они также находятся в санкционном списке этой страны. Однако в конце мая изменилось санкционное законодательство, и вопрос был передан на общее решение ЕС.
https://1prime.ru/20240611/finlyandiya-849061487.html
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финляндия, россия, арена helsinki hall
ФИНЛЯНДИЯ, РОССИЯ, арена Helsinki Hall
17:07 11.06.2024 (обновлено: 17:08 11.06.2024)
 
В Финляндии получили заявки по продаже принадлежащей россиянам арены

STT: МИД Финляндии получил заявки по продаже принадлежащей россиянам арены

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкХоккей. Молодежный чемпионат мира. Матч Россия - Дания
Хоккей. Молодежный чемпионат мира. Матч Россия - Дания - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 11 июн – ПРАЙМ. МИД Финляндии получил заявки по продаже концертно-спортивной арены Helsinki Hall в финской столице, владельцами которой являются российские бизнесмены, сообщает во вторник агентство STT.
Как ранее утверждали финские СМИ, арена Helsinki Hall принадлежит находящимся под санкциями ЕС российским бизнесменам Роману Ротенбергу и Геннадию Тимченко.
"Министерство иностранных дел получило два заявления об освобождения от уплаты налогов с продажи акций Helsinki Hall Ltd, компании, стоящей за ареной Helsinki Hall. Министерство не раскрывает информацию о заявителях и содержании заявлений", – говорится материале.
В декабре 2023 года стало известно, что владельцы арены могут продать ее в соответствии со статьей, принятой вместе с 12-м пакетом санкций ЕС против России, сообщала ранее газета Helsingin Sanomat.
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Власти Хельсинки ранее сообщали, что планируют принудительно выкупить у российских владельцев арену, поскольку сделка о добровольной продаже, очевидно, не состоится в предусмотренные сроки.
По информации источников газеты Ilta-Sanomat, финские юристы пришли к выводу, что законных оснований для экспроприации арены Helsinki Hall недостаточно.
Helsinki Hall - крупная спортивная арена и концертная площадка в финской столице. Ранее финские СМИ указывали, что для продажи арены ее российскими владельцами, находящимися под санкциями ЕС, требуется не только исключительное разрешение МИД Финляндии и финского Управления судебных приставов, но и разрешение властей США, поскольку они также находятся в санкционном списке этой страны. Однако в конце мая изменилось санкционное законодательство, и вопрос был передан на общее решение ЕС.
 
ФИНЛЯНДИЯРОССИЯарена Helsinki Hall
 
 
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