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Гладков объяснил, какие предприятия могут претендовать на финансовую помощь

Гладков объяснил, какие предприятия могут претендовать на финансовую помощь - 11.06.2024, ПРАЙМ

Гладков объяснил, какие предприятия могут претендовать на финансовую помощь

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объяснил в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале, какие предприятия могут рассчитывать на финансовую | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T06:54+0300

2024-06-11T06:54+0300

2024-06-11T07:03+0300

экономика

белгородская область

предприятия

финансовая помощь

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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объяснил в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале, какие предприятия могут рассчитывать на финансовую помощь, выделяемую правительством РФ региону. В частности, глава Белгородчины заявил: "Кто может претендовать на эти деньги? Те предприятия, которые в силу сложившихся обстоятельств, из-за обстрелов ВСУ получили налоговую отсрочку по уплате налогов и страховых платежей в 2023 году, а в 2024 году по этой же причине испытывают финансовые сложности. Что нужно сделать? Начиная с завтрашнего дня подать заявку в министерство экономики правительства Белгородской области". Вместе с тем губернатор рассказал о капремонте средней школы в на селенном пункте Архангельское в Губкинском городском округе, который регулярно обстреливается украинскими силами. В мае премьер-министр правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Белгородчине 500 млн рублей на поддержку предприятий и индивидуальных предпринимателей. В апреля нынешнего года кабмин РФ выделил свыше 2 млрд рублей на помощь населению и предприятиям Белгородской области. На поддержку жителям Грайворонского городского округа из указанной суммы было выделено 800 млн рублей. При этом 987 млн рублей были выделены наиболее пострадавшим от обстрелов ВСУ крупным предприятиям. А 264 млн рублей предусмотрены для субъектам малого и среднего предпринимательства в сфере потребительского рынка.

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белгородская область

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белгородская область, предприятия, финансовая помощь