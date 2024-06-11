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"Газпром" сообщил о падении добычи газа до исторического минимума

"Газпром" сообщил о падении добычи газа до исторического минимума - 11.06.2024, ПРАЙМ

"Газпром" сообщил о падении добычи газа до исторического минимума

Добыча природного и попутного газа "Газпрома" в 2023 году сократилась на 13% до исторического минимума в 359 миллиардов кубометров, следует из отчета компании. | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T09:47+0300

2024-06-11T09:47+0300

2024-06-11T09:55+0300

энергетика

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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Добыча природного и попутного газа "Газпрома" в 2023 году сократилась на 13% до исторического минимума в 359 миллиардов кубометров, следует из отчета компании.Отмечается, что, по сравнению с 2021 годом, добыча сократилась на 30% или 156 миллиардов кубометров. Переработка нефти, газового конденсата и других углеводородов также снизилась с 57,5 миллиона тонн до 56,8 миллиона тонн.В отчете также отмечается рост переработки газа с 34,7 миллиарда кубометров в 2022 году до 49,9 миллиарда кубометров, а добыча нефти увеличилась с 67,9 миллиона тонн до 72,4 миллиона. Компания также увеличила объем капитальных вложений до 3 118,6 млрд рублей в 2023 году.Ранее СМИ сообщали, что акции "Газпрома" упали до минимального уровня с сентября 2017 года после решения совета директоров отказаться от выплаты дивидендов за 2023 год.

https://1prime.ru/20240610/oil-849032976.html

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