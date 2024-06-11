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"Газпром" сообщил о падении добычи газа до исторического минимума - 11.06.2024, ПРАЙМ
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"Газпром" сообщил о падении добычи газа до исторического минимума
"Газпром" сообщил о падении добычи газа до исторического минимума - 11.06.2024, ПРАЙМ
"Газпром" сообщил о падении добычи газа до исторического минимума
Добыча природного и попутного газа "Газпрома" в 2023 году сократилась на 13% до исторического минимума в 359 миллиардов кубометров, следует из отчета компании. | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T09:47+0300
2024-06-11T09:55+0300
энергетика
россия
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газ
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Добыча природного и попутного газа "Газпрома" в 2023 году сократилась на 13% до исторического минимума в 359 миллиардов кубометров, следует из отчета компании.Отмечается, что, по сравнению с 2021 годом, добыча сократилась на 30% или 156 миллиардов кубометров. Переработка нефти, газового конденсата и других углеводородов также снизилась с 57,5 миллиона тонн до 56,8 миллиона тонн.В отчете также отмечается рост переработки газа с 34,7 миллиарда кубометров в 2022 году до 49,9 миллиарда кубометров, а добыча нефти увеличилась с 67,9 миллиона тонн до 72,4 миллиона. Компания также увеличила объем капитальных вложений до 3 118,6 млрд рублей в 2023 году.Ранее СМИ сообщали, что акции "Газпрома" упали до минимального уровня с сентября 2017 года после решения совета директоров отказаться от выплаты дивидендов за 2023 год.
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россия, газпром, газ
Энергетика, РОССИЯ, Газпром, Газ
09:47 11.06.2024 (обновлено: 09:55 11.06.2024)
 
"Газпром" сообщил о падении добычи газа до исторического минимума

"Газпром" сообщил о падении добычи газа в 2023 году до исторического минимума

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГазпром
Газпром - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Добыча природного и попутного газа "Газпрома" в 2023 году сократилась на 13% до исторического минимума в 359 миллиардов кубометров, следует из отчета компании.
Отмечается, что, по сравнению с 2021 годом, добыча сократилась на 30% или 156 миллиардов кубометров. Переработка нефти, газового конденсата и других углеводородов также снизилась с 57,5 миллиона тонн до 56,8 миллиона тонн.
В отчете также отмечается рост переработки газа с 34,7 миллиарда кубометров в 2022 году до 49,9 миллиарда кубометров, а добыча нефти увеличилась с 67,9 миллиона тонн до 72,4 миллиона. Компания также увеличила объем капитальных вложений до 3 118,6 млрд рублей в 2023 году.
Ранее СМИ сообщали, что акции "Газпрома" упали до минимального уровня с сентября 2017 года после решения совета директоров отказаться от выплаты дивидендов за 2023 год.
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