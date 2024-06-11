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Импорт российского газа в Швецию вырос на 50 процентов, сообщило СМИ
Импорт российского газа в Швецию вырос на 50 процентов, сообщило СМИ - 11.06.2024, ПРАЙМ
Импорт российского газа в Швецию вырос на 50 процентов, сообщило СМИ
Импорт российского газа в Швецию увеличился на 50% за год, несмотря на решение шведских властей отказаться от поставок газа из России, сообщает во вторник... | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T17:52+0300
2024-06-11T17:52+0300
2024-06-11T17:53+0300
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МОСКВА, 11 июн – ПРАЙМ. Импорт российского газа в Швецию увеличился на 50% за год, несмотря на решение шведских властей отказаться от поставок газа из России, сообщает во вторник газета Aftonbladet со ссылкой на статистическое управление страны. "Согласно данным статистического управления Швеции по импорту природного газа из России, в период с апреля 2023 по апрель 2024 года шведский импорт увеличился более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года", – сказано в материале. Объем импорта составил порядка 88 тысяч тонн газа, отмечает газета. Стоимость, согласно данным статистического управления, достигла почти 411 миллионов шведских крон (39 миллионов долларов). Шведское правительство в марте заявило, что отказ от поставок российского газа является "завершенным вопросом", пишет Aftonbladet. Власти Швеции также выступают за полный отказ от энергоносителей из России, говорится в материале.
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газ, россия, швеция
Энергетика, Газ, РОССИЯ, ШВЕЦИЯ
Импорт российского газа в Швецию вырос на 50 процентов, сообщило СМИ
Aftonbladet: импорт газа РФ в Швецию вырос на 50%, хотя власти решили отказаться от него
МОСКВА, 11 июн – ПРАЙМ. Импорт российского газа в Швецию увеличился на 50% за год, несмотря на решение шведских властей отказаться от поставок газа из России, сообщает во вторник газета Aftonbladet со ссылкой на статистическое управление страны.
"Согласно данным статистического управления Швеции по импорту природного газа из России, в период с апреля 2023 по апрель 2024 года шведский импорт увеличился более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года", – сказано в материале.
Объем импорта составил порядка 88 тысяч тонн газа, отмечает газета. Стоимость, согласно данным статистического управления, достигла почти 411 миллионов шведских крон (39 миллионов долларов).
Шведское правительство в марте заявило, что отказ от поставок российского газа является "завершенным вопросом", пишет Aftonbladet. Власти Швеции также выступают за полный отказ от энергоносителей из России, говорится в материале.
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