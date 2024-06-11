https://1prime.ru/20240611/generatsiya-849066293.html
Украина утратила 80% генерации ТЭС и треть производства ГЭС
Украина утратила 80% генерации ТЭС и треть производства ГЭС - 11.06.2024, ПРАЙМ
Украина утратила 80% генерации ТЭС и треть производства ГЭС
На Украине уничтожены 9 ГВт мощностей генерации энергии, что составляет 80% тепловой электрогенерации и треть производства ГЭС. Об этом сообщил Владимир... | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T13:59+0300
2024-06-11T13:59+0300
2024-06-11T13:59+0300
энергетика
украина
энергетика украины
владимир зеленский
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. На Украине уничтожены 9 ГВт мощностей генерации энергии, что составляет 80% тепловой электрогенерации и треть производства ГЭС. Об этом сообщил Владимир Зеленский в ходе выступления во вторник на форуме в Берлине. Видео выступления опубликовано в Telegram-канале Зеленского.Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль рассказал, что более 800 объектов теплоснабжения повреждены или уничтожены на Украине. Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко 15 апреля признал огромные потери генерирующих мощностей, их объем, по его словам, составлял до семи гигаватт. "В результате ударов российских ракет и дронов уже уничтожено 9 ГВт мощностей. Притом, что пик потребления энергии прошлой зимой был 18 ГВт, половины уже не существует... 80% тепловой генерации Украины, треть гидрогенерации просто уничтожены", — заявил Зеленский. Он отметил, что украинские власти без кредитования и инвестиций союзников не смогут в ближайшие три-четыре месяца восстановить поврежденные объекты, в связи с чем попросил обеспечить прямую финансовую поддержку, а также отдать Украине энергооборудование, которое есть на остановленных электростанциях в Европе. "Здесь идет речь не о грантах, а о высокодоходных инвестициях для (зарубежных - ред.) компаний, о большом рынке для оборудования и кредитных программ для институций, что создаст фундамент для экономического роста", - заверил он. Он также сообщил, что украинские власти разработали план, как построить до 1 ГВт мощностей генерации энергии уже в этом году. В апреле глава украинской национальной компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что ситуация в энергосистеме Украины очень сложная, дефицит генерации будет давать о себе знать еще долгие месяцы. Как заявило 22 марта минэнерго Украины, украинская энергосистема подверглась самой масштабной атаке за последнее время. Генеральный директор компании "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщал, что Украина потеряла около 20% регулирующих мощностей из-за повреждений на Днепровской ГЭС, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. ВС РФ наносят удары по энергетической инфраструктуре Украины в ответ на удары ВСУ по российским мирным объектам.
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украина, энергетика украины, владимир зеленский
Энергетика, УКРАИНА, энергетика Украины, Владимир Зеленский
Украина утратила 80% генерации ТЭС и треть производства ГЭС
Зеленский: Украина лишилась 80% генерации ТЭС и трети производства ГЭС
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. На Украине уничтожены 9 ГВт мощностей генерации энергии, что составляет 80% тепловой электрогенерации и треть производства ГЭС. Об этом сообщил Владимир Зеленский в ходе выступления во вторник на форуме в Берлине. Видео выступления опубликовано в Telegram-канале Зеленского.
Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль рассказал, что более 800 объектов теплоснабжения повреждены или уничтожены на Украине. Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко 15 апреля признал огромные потери генерирующих мощностей, их объем, по его словам, составлял до семи гигаватт.
"В результате ударов российских ракет и дронов уже уничтожено 9 ГВт мощностей. Притом, что пик потребления энергии прошлой зимой был 18 ГВт, половины уже не существует... 80% тепловой генерации Украины, треть гидрогенерации просто уничтожены", — заявил Зеленский.
Он отметил, что украинские власти без кредитования и инвестиций союзников не смогут в ближайшие три-четыре месяца восстановить поврежденные объекты, в связи с чем попросил обеспечить прямую финансовую поддержку, а также отдать Украине энергооборудование, которое есть на остановленных электростанциях в Европе.
"Здесь идет речь не о грантах, а о высокодоходных инвестициях для (зарубежных - ред.) компаний, о большом рынке для оборудования и кредитных программ для институций, что создаст фундамент для экономического роста", - заверил он.
Он также сообщил, что украинские власти разработали план, как построить до 1 ГВт мощностей генерации энергии уже в этом году.
В апреле глава украинской национальной компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что ситуация в энергосистеме Украины очень сложная, дефицит генерации будет давать о себе знать еще долгие месяцы.
Как заявило 22 марта минэнерго Украины, украинская энергосистема подверглась самой масштабной атаке за последнее время. Генеральный директор компании "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщал, что Украина потеряла около 20% регулирующих мощностей из-за повреждений на Днепровской ГЭС, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье.
ВС РФ наносят удары по энергетической инфраструктуре Украины в ответ на удары ВСУ по российским мирным объектам.
Зеленский разочарован отказом Китая от участия в "саммите мира", пишет СМИ