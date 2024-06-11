https://1prime.ru/20240611/google-849054402.html

Апелляция поддержала требование ФНС к "дочке" Google

Апелляция поддержала требование ФНС к "дочке" Google - 11.06.2024, ПРАЙМ

Апелляция поддержала требование ФНС к "дочке" Google

Девятый арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящей инстанцией, которая признала обоснованным и включила в реестр требований кредиторов российского... | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T09:40+0300

2024-06-11T09:40+0300

2024-06-11T09:41+0300

экономика

google

суд

фнс россии

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МОСКВА, 11 июн – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящей инстанцией, которая признала обоснованным и включила в реестр требований кредиторов российского подразделения Google требование Федеральной налоговой службы (ФНС) России в размере более 2 миллиардов рублей. Как следует из опубликованной резолютивной части постановления суда, апелляционный суд отклонил жалобу материнской американской Google International LLC на вынесенное в апреле определение арбитражного суда Москвы. Это требование основано на административном штрафе, который Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в июле 2022 года наложила на Google LLC. ФАС признала компанию виновной в злоупотреблении доминирующим положением на рынке сервисов видеохостинга, выразившемся в установлении непрозрачных правил блокировок на принадлежащем ей сервисе Youtube. ФАС пришла к выводу, что "правила, связанные с формированием, приостановлением, блокировками аккаунтов, и обращения контента пользователей на Youtube являются непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми". Служба выдала предписание об устранении нарушений, а впоследствии назначила Google оборотный штраф. Компания оспаривала акты ФАС, но суды трех инстанций признали их законными. Арбитражный суд Москвы в октябре признал ООО "Гугл" банкротом и открыл в компании конкурсное производство. Конкурсным управляющим был утвержден Валерий Таляровский. Ранее суд включил в реестр требование ФНС в размере около 19,6 миллиарда рублей, также основанное на административных штрафах. Это требование остается самым большим в реестре требований кредиторов ООО "Гугл". Начальную процедуру банкротства – наблюдение – в ООО "Гугл" ввел в ноябре 2022 года Девятый арбитражный апелляционный суд по собственному заявлению компании. На момент первого собрания кредиторов в августе 2023 года в реестр "дочки" Google были включены требования на сумму около 20,2 миллиарда рублей. В заявлении Таляровского, опубликованном на Федресурсе в апреле до рассмотрения второго требования ФНС, говорилось, что по состоянию на 10 января 2024 года в реестр требований кредиторов ООО "Гугл" требования кредиторов третьей очереди в размере более 20,3 миллиарда рублей, требования кредиторов о взыскании неустоек и применении иных финансовых санкций в размере более 33 миллиардов рублей. Кроме того, текущие требования составляли около 6,4 миллиарда рублей.

https://1prime.ru/20240604/google-848786660.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

google, суд, фнс россии