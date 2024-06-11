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В Госдуму внесли законопроект о страховом стаже для матерей

В Госдуму внесли законопроект о страховом стаже для матерей - 11.06.2024, ПРАЙМ

В Госдуму внесли законопроект о страховом стаже для матерей

СРЗП внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается засчитывать в страховой стаж весь период ухода за ребенком - не полтора, а три года и убрать... | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T16:01+0300

2024-06-11T16:01+0300

2024-06-11T16:01+0300

госдума

законопроект

семья

страховой стаж

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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. СРЗП внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается засчитывать в страховой стаж весь период ухода за ребенком - не полтора, а три года и убрать ограничение в шесть лет для максимального стажа, который может быть засчитан за детей, документ опубликован в электронной базе ГД. "Настоящим проектом федерального закона предлагается предусмотреть следующие правовые механизмы социальной защиты материнства: ... увеличение периода ухода за ребенком, засчитываемого в страховой стаж с полутора до трех лет... признание утратившим силу положения, устанавливающего максимальный период страхового стажа, который может быть засчитан за период ухода за ребенком... установление индивидуального пенсионного коэффициента для исчисления размера страховой пенсии за периоды по уходу за четвертым ребёнком и последующими детьми", - следует из текста пояснительной записки. Как пояснил в своём Telegram-канале лидер партии Сергей Миронов, зачастую мамы не могут выйти на работу раньше, в том числе из-за нехватки мест в яслях, в итоге женщина теряет полтора года стажа, из-за "потолка" в шесть лет для максимального стажа, который может быть засчитан за детей, по его словам, страховой стаж сейчас начисляется лишь при рождении четверых детей, а за пятого и последующих – ничего. "Мамам пятерых и более детей для выхода на досрочную пенсию все равно нужно "добрать" девять лет стажа. Получается, пятерых родила, все равно иди еще с десяток лет поработай. Многодетные мамы должны получать от государства благодарность, а не ультиматумы. И пенсионная система должна поощрять рождаемость и многодетность, а не наоборот. На это направлены наши поправки", - указал депутат.

https://1prime.ru/20240529/mnogodetnye-848624456.html

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госдума, законопроект, семья, страховой стаж