https://1prime.ru/20240611/gosuslugi-849071203.html

Россиянам разрешат выбирать исполнителя соцзаказа на "Госуслугах"

Россиянам разрешат выбирать исполнителя соцзаказа на "Госуслугах" - 11.06.2024, ПРАЙМ

Россиянам разрешат выбирать исполнителя соцзаказа на "Госуслугах"

Госдума приняла закон, позволяющий гражданам выбирать исполнителя социального заказа на едином портале государственных и муниципальных услуг. | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T15:23+0300

2024-06-11T15:23+0300

2024-06-11T16:04+0300

госдума

закон

https://cdnn.1prime.ru/img/83943/17/839431724_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_87e35786789dc2e6a0e437e277464834.jpg

МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Госдума приняла закон, позволяющий гражданам выбирать исполнителя социального заказа на едином портале государственных и муниципальных услуг. Документ обеспечивает возможность использовать этот портал при выборе исполнителя государственных и муниципальных услуг в социальной сфере, а также при подаче в уполномоченный орган заявления об их предоставлении, неоказании или ненадлежащем оказании. Информация об услугах, оказываемых в рамках государственного или муниципального соцзаказа, будет размещаться в системе "Электронный бюджет". Это облегчит все административные моменты и расширит возможности граждан, говорил ранее замглавы Минфина Алексей Лавров. Социальный заказ "означает описание финансовых и натуральных показателей объема услуг, которые бюджеты обязуются профинансировать для граждан, и внедрение права граждан на выбор исполнителя с помощью социальных сертификатов, которыми сейчас охвачено около 500 тысяч человек", пояснял он. Кроме того, негосударственным организациям, которые вкладывают средства в социальную инфраструктуру, будут предоставляться преференции при отборе исполнителей соцзаказа. Причем ими смогут воспользоваться не только стороны соглашений о государственно-частном, муниципально-частном партнерстве или концессионных соглашений, но и лица, которых они привлекли для исполнения обязательств по ним. На федеральном, региональном и муниципальном уровне, помимо порядка формирования соцзаказов на оказание государственных или муниципальных услуг, будет утверждаться и перечень услуг, на которые формируется такой заказ. Соответствующие изменения вносятся в закон об о государственном (муниципальном) заказе на оказание услуг в социальной сфере. Новый закон должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования. По информации Минфина РФ, с 2021 года и до конца 2024 года в стране проходит эксперимент по привлечению некоммерческих организаций и частного бизнеса к исполнению соцзаказа за счет госбюджета. В эксперименте участвуют 38 субъектов РФ, а соцзаказом охвачены 6,9 миллиона потребителей. Исполнителей услуг при этом выбирают на конкурентной основе. Оказывать услуги в рамках соцзаказа можно по таким направлениям, как социальное обслуживание, спортивная подготовка, содействие занятости, туризм, паллиативная медицинская помощь, санаторно-курортное лечение, физкультурно-оздоровительные услуги.Госдума также приняла во втором и третьем чтении закон, вносящий сопутствующие изменения в Бюджетный кодекс (БК). Сейчас соглашения на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере могут заключаться лишь на срок оказания такой услуги. Документ разрешает заключать соглашения об оказании этих услуг и на иные сроки. Практика показывает, что возникает потребность в периодическом возобновлении этих соглашений, и в ряде случаев их удобнее заключать на более долгий срок, пояснял Лавров.БК также дополняется положением, позволяющем правительству России, региональным и местным органам власти определять случаи заключения соглашений о предоставлении субсидий для исполнения государственного (муниципального) соцзаказа на срок, превышающий срок действия лимитов бюджетных обязательств, а также определять порядок заключения таких соглашений. Вносимые изменения позволят упростить реализацию проектов в рамках социального заказа, отмечал замминистра.Оба новых закона должны вступить в силу через 10 дней после официального опубликования.

https://1prime.ru/20240608/moshenniki-849002388.html

https://1prime.ru/20240608/shadaev-848993209.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

госдума, закон