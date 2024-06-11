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В Росфинмониторинге ждут обсуждения проекта об удаленной идентификации - 11.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240611/identifikatsiya-849056400.html
В Росфинмониторинге ждут обсуждения проекта об удаленной идентификации
В Росфинмониторинге ждут обсуждения проекта об удаленной идентификации - 11.06.2024, ПРАЙМ
В Росфинмониторинге ждут обсуждения проекта об удаленной идентификации
Росфинмониторинг ожидает, что публичное обсуждение параметров проекта об удаленной идентификации для открытия банковского счета может состояться летом, но... | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T10:05+0300
2024-06-11T10:05+0300
экономика
банки
росфинмониторинг
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Росфинмониторинг ожидает, что публичное обсуждение параметров проекта об удаленной идентификации для открытия банковского счета может состояться летом, но сначала необходимо согласовать подход в рамках экспериментально-правового режима, сообщил РИА Новости на полях ПМЭФ-2024 статс-секретарь, замдиректора Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд. "Сейчас обсуждается вопрос в рамках экспериментального правового режима ввести дополнительные виды удаленной идентификации, в том числе удаленного открытия банковского счета. Но именно в рамках эксперимента, чтобы на ограниченном числе участников понять плюсы и минусы возможного нового способа, и уже принять потом окончательное решение, возможно ли это запускать в повсеместную практику или пока преждевременно", - сказал Негляд. "Я бы сейчас говорил не о сроках все же, а о необходимости согласовать сначала подход в рамках экспериментально-правового режима, потому что это главнее. Я думаю, что летом мы представим, надеюсь, на публичное обсуждение уже какие-то параметры", - ответил Негляд на вопрос о возможных оценках по срокам принятия этого проекта. Сейчас идет обсуждение еще некоторых возможных новых способов, например видеоидентификации, рассказал замглавы Росфинмониторинга. "Но с учетом развития новых технологий и появления возможности у преступников быстро делать качественные дипфейки, тоже надо очень внимательно смотреть, учитывая в том числе зарубежный опыт. Чтобы не вышло так, что нас с вами здесь сфотографировали, взяли образец голоса, а потом на наше имя будет открыт счет в банке, который используется для операций с преступными средствами. Я думаю, никто этого не хочет", - подчеркнул Негляд. В середине мая ведомство опубликовало на портале проектов нормативных правовых актов законопроект, предусматривающий проведение апробации способов дистанционной идентификации для открытия банковского счета, для реализации такой возможности проект учитывает установление экспериментального правового режима (ЭПР) в соответствии с законом об ЭПР в сфере цифровых инноваций. Проект направлен на устранение барьеров для пользования банковскими продуктами из-за отсутствия клиента (или его представителя) при открытии банковского счета, говорится в пояснительной записке к документу. Возможность это сделать удаленно не предусмотрена законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" - там закреплено требование, что клиент или его представитель при открытии банковского счета (вклада) должен присутствовать лично. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
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банки, росфинмониторинг
Экономика, Банки, Росфинмониторинг
10:05 11.06.2024
 
В Росфинмониторинге ждут обсуждения проекта об удаленной идентификации

Негляд: проект об удаленной идентификации для открытия счета могут обсудить летом

© Unsplash/Towfiqu barbhuiyaДеньги, налоги
Деньги, налоги
© Unsplash/Towfiqu barbhuiya
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Росфинмониторинг ожидает, что публичное обсуждение параметров проекта об удаленной идентификации для открытия банковского счета может состояться летом, но сначала необходимо согласовать подход в рамках экспериментально-правового режима, сообщил РИА Новости на полях ПМЭФ-2024 статс-секретарь, замдиректора Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд.
"Сейчас обсуждается вопрос в рамках экспериментального правового режима ввести дополнительные виды удаленной идентификации, в том числе удаленного открытия банковского счета. Но именно в рамках эксперимента, чтобы на ограниченном числе участников понять плюсы и минусы возможного нового способа, и уже принять потом окончательное решение, возможно ли это запускать в повсеместную практику или пока преждевременно", - сказал Негляд.
"Я бы сейчас говорил не о сроках все же, а о необходимости согласовать сначала подход в рамках экспериментально-правового режима, потому что это главнее. Я думаю, что летом мы представим, надеюсь, на публичное обсуждение уже какие-то параметры", - ответил Негляд на вопрос о возможных оценках по срокам принятия этого проекта.
Сейчас идет обсуждение еще некоторых возможных новых способов, например видеоидентификации, рассказал замглавы Росфинмониторинга. "Но с учетом развития новых технологий и появления возможности у преступников быстро делать качественные дипфейки, тоже надо очень внимательно смотреть, учитывая в том числе зарубежный опыт. Чтобы не вышло так, что нас с вами здесь сфотографировали, взяли образец голоса, а потом на наше имя будет открыт счет в банке, который используется для операций с преступными средствами. Я думаю, никто этого не хочет", - подчеркнул Негляд.
В середине мая ведомство опубликовало на портале проектов нормативных правовых актов законопроект, предусматривающий проведение апробации способов дистанционной идентификации для открытия банковского счета, для реализации такой возможности проект учитывает установление экспериментального правового режима (ЭПР) в соответствии с законом об ЭПР в сфере цифровых инноваций.
Проект направлен на устранение барьеров для пользования банковскими продуктами из-за отсутствия клиента (или его представителя) при открытии банковского счета, говорится в пояснительной записке к документу. Возможность это сделать удаленно не предусмотрена законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" - там закреплено требование, что клиент или его представитель при открытии банковского счета (вклада) должен присутствовать лично.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
Вывеска ВТБ на здании в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
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