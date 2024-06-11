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В Госдуме оценили возможность заработать на игре Hamster Combat - 11.06.2024, ПРАЙМ
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В Госдуме оценили возможность заработать на игре Hamster Combat
В Госдуме оценили возможность заработать на игре Hamster Combat - 11.06.2024, ПРАЙМ
В Госдуме оценили возможность заработать на игре Hamster Combat
Играя в популярную игру в мессенджере Telegram Hamster Combat, следует помнить, что больших денег таким способом получить невозможно, заявил РИА Новости первый... | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T17:54+0300
2024-06-11T17:55+0300
экономика
компьютерные игры
telegram
госдума
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Играя в популярную игру в мессенджере Telegram Hamster Combat, следует помнить, что больших денег таким способом получить невозможно, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Ткачев ("Новые люди") "С огромной скоростью растет популярность игры в мессенджере Telegram Hamster Combat, простыми словами – "Хомячка". Экономика проекта держится на количестве аудитории (в этом вся капитализация), а партнеры могут покупать этот актив, тем самым наращивать капитализацию монет, которые будет торговаться на бирже. Нужно помнить, что большие деньги таким простым способом не заработать, относиться к этому как к обычной игре и беречь свое время", — сказал он. Ткачев пояснил, что механика игры очень простая – пользователю нужно жать на экран с хомячком, а за это он получает внутреннюю валюту и тратит ее на улучшение персонажа. Продвинутые пользователи играют в Hamster Combat, надеясь получить криптовалюту, которая пройдет процедуру "листинга", то есть будет выпущена на рынок торгов. По мнению депутата, это часто действительно случается, но вероятность быстрого обесценивания актива тоже всегда большая. "В любом случае объем монет, заработанных пользователем, не сопоставим с тем, сколько усилий, времени и психического здоровья потратил на игру человек", — добавил он. Ткачев добавил, что по первым признакам данная игра пока не несет практических рисков, не требует вложений и дополнительной персональной информации. Платформа Telegram не станет рисковать своей репутацией среди пользователей ради стихийного обмана, считает он. "Но как только пройдет листинг игровой валюты на бирже, нужно не забывать о финансовых рисках в случае натуральных вложений в игру и особенно постараться уберечь детей, которым сложнее предвидеть последствия. Больше времени уделяйте цифровой гигиене и повышению финансовой грамотности, и тогда вы сможете без всякого вреда играть с любым "хомячком", — предупредил он. По словам Ткачева, чтобы понять, насколько серьезен проект, следует учесть несколько вводных — узнать, есть ли у владельцев виртуального проекта реальный бизнес, который генерирует активы и выпускает криптовалюты по аналогии с акциями; полагаться только на публичные отчеты компаний или фондов, а не принимать решение на основании громких заявлений, которые нельзя поверить; проверить наличие лицензий регуляторов, например, ЦБ РФ и обратить внимание на присутствие договора о взаимоотношениях пользователя с проектом.
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компьютерные игры, telegram, госдума
Экономика, компьютерные игры, Telegram, Госдума
17:54 11.06.2024 (обновлено: 17:55 11.06.2024)
 
В Госдуме оценили возможность заработать на игре Hamster Combat

Депутат Ткачев: заработать большие деньги на игре Hamster Combat не удастся

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Играя в популярную игру в мессенджере Telegram Hamster Combat, следует помнить, что больших денег таким способом получить невозможно, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Ткачев ("Новые люди")
"С огромной скоростью растет популярность игры в мессенджере Telegram Hamster Combat, простыми словами – "Хомячка". Экономика проекта держится на количестве аудитории (в этом вся капитализация), а партнеры могут покупать этот актив, тем самым наращивать капитализацию монет, которые будет торговаться на бирже. Нужно помнить, что большие деньги таким простым способом не заработать, относиться к этому как к обычной игре и беречь свое время", — сказал он.
Ткачев пояснил, что механика игры очень простая – пользователю нужно жать на экран с хомячком, а за это он получает внутреннюю валюту и тратит ее на улучшение персонажа. Продвинутые пользователи играют в Hamster Combat, надеясь получить криптовалюту, которая пройдет процедуру "листинга", то есть будет выпущена на рынок торгов.
По мнению депутата, это часто действительно случается, но вероятность быстрого обесценивания актива тоже всегда большая.
"В любом случае объем монет, заработанных пользователем, не сопоставим с тем, сколько усилий, времени и психического здоровья потратил на игру человек", — добавил он.
Ткачев добавил, что по первым признакам данная игра пока не несет практических рисков, не требует вложений и дополнительной персональной информации. Платформа Telegram не станет рисковать своей репутацией среди пользователей ради стихийного обмана, считает он.
"Но как только пройдет листинг игровой валюты на бирже, нужно не забывать о финансовых рисках в случае натуральных вложений в игру и особенно постараться уберечь детей, которым сложнее предвидеть последствия. Больше времени уделяйте цифровой гигиене и повышению финансовой грамотности, и тогда вы сможете без всякого вреда играть с любым "хомячком", — предупредил он.
По словам Ткачева, чтобы понять, насколько серьезен проект, следует учесть несколько вводных — узнать, есть ли у владельцев виртуального проекта реальный бизнес, который генерирует активы и выпускает криптовалюты по аналогии с акциями; полагаться только на публичные отчеты компаний или фондов, а не принимать решение на основании громких заявлений, которые нельзя поверить; проверить наличие лицензий регуляторов, например, ЦБ РФ и обратить внимание на присутствие договора о взаимоотношениях пользователя с проектом.
Портал Госуслуг - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
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