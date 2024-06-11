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"Норникель" планирует заработать от ИИ 100 миллионов долларов в этом году

"Норникель" планирует заработать от ИИ 100 миллионов долларов в этом году - 11.06.2024, ПРАЙМ

"Норникель" планирует заработать от ИИ 100 миллионов долларов в этом году

"Норникель" заработал около 100 миллионов долларов в 2023 году за счет внедрения искусственного интеллекта (ИИ), в 2024 году ожидается получение такого же... | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T21:13+0300

2024-06-11T21:13+0300

2024-06-11T21:13+0300

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МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. "Норникель" заработал около 100 миллионов долларов в 2023 году за счет внедрения искусственного интеллекта (ИИ), в 2024 году ожидается получение такого же дополнительного дохода, рассказал директор центра развития цифровых технологий компании Алексей Тестин. "За 2023 год мы заработали компании порядка 100 миллионов долларов. Когда заходили в 2024 год, мы сформировали портфель, который тоже составляет порядка 100 миллионов долларов, и, нужно сказать, что это учитывая все внешние вызовы: это и отсутствие техники, это и сложность поставки оборудования, и стоимость металлов", - приводится в сообщении компании его ответ на вопрос об эффекте от реализации проектов на базе ИИ. Следующими этапами разработки являются сквозная оптимизация как заводов и фабрик в частности, так и всей цепочки поставок в целом, языковые модели, позволяющие высвободить от рутины сотрудников, а также развитие своей цифровой платформы, отметил Тестин. По его словам, внешние подрядчики, занимавшиеся программным обеспечением, предлагали не самые оптимальные решения в области внедрения ИИ, поэтому уход западных вендеров положительно отразился на российском рынке машинного обучения. Сейчас есть возможность именно "кастомной" разработки под конкретную задачу, уточнил Тестин. "Норильский никель" – диверсифицированная горно-металлургическая компания. Крупнейший в мире производитель палладия и высокосортного никеля, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Чистая прибыль компании по МСФО по итогам 2023 года снизилась примерно вдвое, до 2,87 миллиарда долларов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

норникель, технологии, ии, планы